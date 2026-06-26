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    عالمی تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر نمایاں کمی، قیمت 65 ڈالر فی بیرل کے قریب پہنچ گئی

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    "ایک ہی دن میں دوسری بار بڑی گراوٹ کے بعد، تیل کی قیمتوں میں مندی کا رجحان برقرار رہا اور یہ گر کر 65 ڈالر فی بیرل کے قریب پہنچ گئیں، جو کہ تقریباً چار ماہ میں ان کی کم ترین سطح ہے۔

    قیمتوں میں یہ کمی ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے بعد خلیج میں سپلائی کے خدشات کم ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ برینٹ کروڈ (Brent crude) اور ڈبلیو ٹی آئی (WTI) دونوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی، اور آبنائے ہرمز (Strait of Hormuz) کے ذریعے جہاز رانی کی سرگرمیاں بحال ہونے سے مارکیٹ کے حالات میں بہتری آئی ہے۔

    تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جغرافیائی سیاسی (geopolitical) تناؤ میں کمی اور سپلائی میں دوبارہ استحکام عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں حالیہ کمی کی اہم وجوہات ہیں۔”

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