اسرائیل-لبنان مذاکرات بحال، ایران کے جہاز پر حملے کے بعد ہرمز انخلا منصوبہ معطل

"امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق، امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے اسرائیل لبنان مذاکرات میں مزید ایک دن کی توسیع کر دی گئی ہے، اور اس کا پانچواں دور جمعہ کو دوبارہ شروع ہوگا۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب آبنائے ہرمز میں ایک ایرانی ڈرون کی جانب سے مال بردار جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد کشیدگی بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے پھنسے ہوئے جہاز رانوں کے لیے اقوامِ متحدہ کی زیرِ نگرانی انخلا کا عمل معطل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ منجمد ایرانی اثاثوں کو امریکی گندم، سویا بین اور مکئی خریدنے کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے واشنگٹن کے عزم کا اعادہ کیا ہے لیکن کسی بھی ایسے معاہدے کو مسترد کر دیا ہے جو تہران کو اپنے موجودہ راستے پر چلتے رہنے کی اجازت دے۔”
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