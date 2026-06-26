ایران کا انتباہ، امریکی ناکامی پر ردِعمل کی دھمکی

"ایران کی مشترکہ فوجی کمان، خاتم الانبیاء نے ایک سخت انتباہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تہران پڑوسی ممالک سے اپنی سرحدوں کی طرف فوجی طیاروں کی نقل و حرکت کو ایک سنگین خطرہ سمجھتا ہے۔ کمان نے اس بات پر زور دیا کہ وہ کسی بھی حملے کو برداشت نہیں کرے گی اور اگر امریکہ اسرائیل کو باز رکھنے میں ناکام رہا، تو وہ جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتی ہے۔”
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