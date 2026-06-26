Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    حزب اللہ سربراہ کا اسرائیل سے لبنان سے غیر مشروط انخلا کا مطالبہ

    By

    حزب اللہ کے سربراہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنوبی لبنان سے بغیر کسی شرط کے مکمل انخلا کرے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ قبول نہیں کیا جائے گا۔

    حزب اللہ قیادت کے مطابق اسرائیلی افواج کی موجودگی خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہی ہے، جبکہ لبنان کی سرزمین سے مکمل اور غیر مشروط انخلا ہی دیرپا امن کی جانب پہلا قدم ہو سکتا ہے۔

    اسرائیل کی جانب سے اس بیان پر فوری طور پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا، تاہم خطے میں سیکیورٹی صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور عالمی برادری دونوں فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر رہی ہے۔

    Keep Reading