حزب اللہ سربراہ کا اسرائیل سے لبنان سے غیر مشروط انخلا کا مطالبہ

حزب اللہ کے سربراہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنوبی لبنان سے بغیر کسی شرط کے مکمل انخلا کرے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ قبول نہیں کیا جائے گا۔
حزب اللہ قیادت کے مطابق اسرائیلی افواج کی موجودگی خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہی ہے، جبکہ لبنان کی سرزمین سے مکمل اور غیر مشروط انخلا ہی دیرپا امن کی جانب پہلا قدم ہو سکتا ہے۔
اسرائیل کی جانب سے اس بیان پر فوری طور پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا، تاہم خطے میں سیکیورٹی صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور عالمی برادری دونوں فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر رہی ہے۔