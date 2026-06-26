ایرانی ڈرون حملہ ’احمقانہ اقدام‘ اور جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے: ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے مبینہ ڈرون حملے پر سخت ردِعمل دیتے ہوئے اسے "احمقانہ اقدام” قرار دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات نہ صرف خطے میں کشیدگی کو بڑھاتے ہیں بلکہ امن و استحکام کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے تحفظ اور خطے میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اشتعال انگیز کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور ان کے نتائج کی ذمہ داری بھی ایران پر عائد ہوگی۔
اس واقعے کے بعد مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی ہے، جبکہ مختلف ممالک نے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق حالیہ پیش رفت خطے میں جاری سفارتی کوششوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔
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