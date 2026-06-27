معاہدے کے بعد جنوبی لبنان پر اسرائیلی ڈرون حملہ

ڈرون حملہ: ہفتہ، 27 جون 2026 کو جنوبی لبنان کے شہر نبطیہ (Nabatiyeh) میں ایک اسرائیلی ڈرون نے حملہ کیا。 لبنان کی سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی (NNA) نے سب سے پہلے اس حملے کی تصدیق کی۔
حملے کا وقت: یہ حملہ اسرائیل اور لبنان کے مابین واشنگٹن میں ایک تاریخی سیکیورٹی معاہدے پر دستخط ہونے کے ٹھیک ایک دن بعد ہوا ہے。
امریکہ کی ثالثی میں معاہدہ: جمعہ، 26 جون 2026 کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے وفود نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک "ٹریلیٹرل فریم ورک معاہدے” (Trilateral Framework Agreement) پر دستخط کیے تھے۔
معاہدے کا مقصد: اس معاہدے کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کی سرحد پر گزشتہ کئی ماہ سے جاری کشیدگی اور حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں کو ختم کرنا، پائیدار امن قائم کرنا اور جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کے مرحلہ وار انخلا کی راہ ہموار کرنا ہے۔
معاہدے کی شرائط: فریم ورک کے تحت، لبنانی فوج (LAF) جنوبی لبنان کے مخصوص پائلٹ زونز میں امن و امان کا کنٹرول سنبھالے گی اور غیر ریاستی مسلح گروہوں (حزب اللہ) کو غیر مسلح کرنے کے بعد اسرائیلی فوج (IDF) ان علاقوں سے پیچھے ہٹ جائے گی۔
اسرائیل اور لبنان کے مابین طے پانے والے اس امن معاہدے میں حزب اللہ براہ راست شامل نہیں تھی۔ حزب اللہ کے ارکانِ پارلیمنٹ نے پہلے ہی اس فریم ورک معاہدے کی شدید مذمت کی تھی اور وارننگ دی تھی کہ اس کے نفاذ سے ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس مخالفت اور دستخط کے اگلے ہی دن نبطیہ میں ہونے والے اس ڈرون حملے نے اس نئے امن معاہدے کی پائیداری پر گہرے خدشات پیدا کر دیے ہیں۔