سیمی زین کا تاریخی اعزاز، WWE کے پہلے مسلمان چیمپئن بن گئے

کینیڈا میں شامی نژاد مسلم خاندان میں پیدا ہونے والے سامی زین (رامی سبعی) نے WWE نائٹ آف چیمپئنز 2026 میں تاریخ رقم کرتے ہوئے WWE چیمپئن شپ جیت لی۔ ریاض، سعودی عرب میں ہونے والے اس ایونٹ میں کامیابی کے ساتھ وہ WWE کی تاریخ کے پہلے مسلم ریسلر بن گئے جنہوں نے یہ اعزاز اپنے نام کیا۔
سامی زین کے والدین شام کے شہر حمص سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی پیدائش سے قبل کینیڈا منتقل ہو گئے تھے۔ سامی زین نے اپنے کیریئر کے دوران ہمیشہ اپنے شامی ورثے پر فخر کا اظہار کیا اور Sami for Syria کے ذریعے شامی عوام کے لیے انسانی ہمدردی کی مختلف مہمات بھی چلائیں۔
اس سے قبل وہ 2023 میں ریسل مینیا 39 کے مین ایونٹ میں شرکت کرنے والے پہلے مسلم ریسلر بھی بنے تھے، جہاں انہوں نے کیون اوونز کے ساتھ مل کر ان ڈسپیوٹڈ WWE ٹیگ ٹیم چیمپئن شپ اپنے نام کی تھی۔