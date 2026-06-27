Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    پاکستان ویمنز نے نیدرلینڈز کے خلاف جیت کے ساتھ ورلڈ کپ مہم ختم کی

    By

    پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے اپنے آخری میچ میں نیدرلینڈز ویمنز کو شکست دے کر آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ مہم کا اختتام جیت کے ساتھ کیا۔ قومی ٹیم نے بیٹنگ اور باؤلنگ دونوں شعبوں میں متوازن کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ اپنے نام کیا۔

    اگرچہ پاکستان سیمی فائنل یا اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی نہ کر سکا، تاہم ٹیم نے آخری مقابلے میں شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ اس جیت نے ٹیم کا مورال بلند کیا اور مستقبل کے ٹورنامنٹس کے لیے مثبت اشارہ دیا۔

    شائقین کرکٹ نے ٹیم کی اس فتح کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ پاکستان ویمنز آئندہ بین الاقوامی مقابلوں میں مزید بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔

    Keep Reading