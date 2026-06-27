پاکستان ویمنز نے نیدرلینڈز کے خلاف جیت کے ساتھ ورلڈ کپ مہم ختم کی

پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے اپنے آخری میچ میں نیدرلینڈز ویمنز کو شکست دے کر آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ مہم کا اختتام جیت کے ساتھ کیا۔ قومی ٹیم نے بیٹنگ اور باؤلنگ دونوں شعبوں میں متوازن کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ اپنے نام کیا۔
اگرچہ پاکستان سیمی فائنل یا اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی نہ کر سکا، تاہم ٹیم نے آخری مقابلے میں شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ اس جیت نے ٹیم کا مورال بلند کیا اور مستقبل کے ٹورنامنٹس کے لیے مثبت اشارہ دیا۔
شائقین کرکٹ نے ٹیم کی اس فتح کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ پاکستان ویمنز آئندہ بین الاقوامی مقابلوں میں مزید بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔