آئرلینڈ نے تاریخ رقم کرتے ہوئے پہلی بار بھارت کو شکست دے دی

آئرلینڈ نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلی بار بھارت کو شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔ سنسنی خیز مقابلے میں آئرش ٹیم نے ہر شعبے میں بہترین کھیل پیش کیا اور مضبوط بھارتی ٹیم کو شکست دے کر ایک یادگار کامیابی اپنے نام کر لی۔
بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 137 رنز بنائے، جس کے جواب میں آئرلینڈ نے پراعتماد انداز میں ہدف حاصل کرتے ہوئے تاریخی فتح سمیٹی۔ آئرش بلے بازوں نے ذمہ دارانہ بیٹنگ جبکہ باؤلرز نے بھارتی بیٹنگ لائن کو دباؤ میں رکھا، جس کے باعث میزبان ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
یہ فتح آئرلینڈ کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابیوں میں شمار کی جا رہی ہے، جبکہ کرکٹ شائقین اور ماہرین نے آئرش ٹیم کی کارکردگی کو بھرپور سراہا ہے۔