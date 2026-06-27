گھانا کے روحانی پیشوا نانا کواکو بونسام کی پیشگوئی: پرتگال اور رونالڈو ورلڈ کپ جیتیں گا

وائرل گھانا کے روحانی پیشوا کواکو بونسام نے ورلڈ کپ کی ایک اور جرات مندانہ پیش گوئی کی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو اور پرتگال کا سب کچھ جیتنا طے ہے 👀🇵🇹
🗣️ ”یہ ورلڈ کپ کرسٹیانو رونالڈو اور پرتگال کے لیے ہے۔ میں نے اسے بالکل واضح دیکھا ہے۔“
بونسام کے مطابق، پرتگال روحانی دنیا میں پہلے ہی ٹورنامنٹ جیت چکا ہے، اور کرسٹیانو رونالڈو کو پرسکون رہنا چاہیے کیونکہ آخر کار ان کا لمحہ آ گیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ رونالڈو صرف چند دنوں میں فیفا ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھائیں گے۔
بونسام نے یہ پیش گوئی بھی کی کہ ہیری کین اور انگلینڈ ایک بار پھر ناکام رہیں گے، اور انہوں نے اصرار کیا کہ یہ ٹرافی پرتگال کی قسمت میں لکھی ہے۔