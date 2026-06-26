ٹرمپ کے سابق مشیر کا خفیہ معلومات کیس میں جرم کا اعتراف

سابق امریکی صدر Donald Trump کے سابق مشیر نے خفیہ معلومات سے متعلق کیس میں عدالت کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔
عدالتی دستاویزات کے مطابق ملزم نے حساس سرکاری معلومات کے غیر قانونی استعمال اور اسے محفوظ طریقہ کار کے بغیر رکھنے کا اعتراف کیا۔ کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتوں میں ہوگی جس میں ممکنہ سزا کا تعین کیا جائے گا۔
امریکی محکمہ انصاف کے مطابق اس نوعیت کے مقدمات قومی سلامتی سے متعلق ہوتے ہیں اور ان میں سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ دفاعی ٹیم نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کا جائزہ لے گی۔