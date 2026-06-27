سابق انگلش بولر لیام پلنکٹ نے پروفیشنل بیس بال میں ڈیبیو کر لیا

انگلینڈ کے سابق تیز گیند باز (فاسٹ بولر) لیام پلنکٹ نے کرکٹ کے میدان کو بیس بال کے ڈائمنڈ (میدان) سے بدل دیا ہے، کیونکہ انہوں نے امریکہ میں ایک مائنر لیگ ٹیم کے لیے اپنا پروفیشنل ڈیبیو (پہلا میچ) کھیل لیا ہے۔ 🏏⚾️
پلنکٹ نے امریکہ کے مغربی ساحل پر جمعہ کی رات پائینیر بیس بال لیگ میں یوبا-سلاٹر فری برڈز کے خلاف اوکلینڈ بیلرز کی نمائندگی کی۔
41 سالہ کھلاڑی نے پانچ پچز (گیندیں) پھینکیں اور بیلرز کے ریمنڈی پارک میں 1,878 تماشائیوں کے سامنے فری برڈز کے جوش ڈوارٹے کو اسٹرائیک آؤٹ (آؤٹ) کیا، اگرچہ وہ ہوم سائیڈ (میزبان ٹیم) کو 11-18 کی شکست سے بچانے میں ناکام رہے۔