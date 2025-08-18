بادام دماغی صحت کیلئے مفید ہے ہی لیکن “زیادہ بادام کھانا بعد کی زندگی میں بہتر ذہنی صلاحیت کا ضامن بھی ہوسکتا ہے۔
اس بات کے کئی تحقیقاتی اشارے ملے ہیں۔ بادام میں موجود وٹامن ای، اومیگا فیٹی ایسڈز، اینٹی آکسیڈنٹس اور میگنیشیم دماغ کے خلیوں کو آکسیڈیٹو نقصان سے بچاتے ہیں۔
کچھ مطالعات کے مطابق روزانہ مٹھی بھر بادام کھانے والے افراد میں بڑھاپے میں یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت بہتر پائی گئی۔
مشاہداتی ریسرچ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے مغز (خصوصاً بادام، اخروٹ وغیرہ) کھاتے ہیں، ان میں ڈیمینشیا (دماغی کمزوری) کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
عام طور پر روزانہ ایک مٹھی (تقریباً 6–10 بادام بھگو کر) کھانا مفید سمجھا جاتا ہے اور زیادہ بعد کی عمر میں بہتر ذہنی صلاحیت کا باعث بن سکتا ہے۔