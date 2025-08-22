تازہ تر ین
بینگن وزن کم کرنے میں معاون قرار

بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہونگے لیکن بینگن واقعی وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر اسے صحت مند طریقے سے اپنی غذا میں شامل کیا جائے۔

تاہم بینگن وزن کم کرنے میں کیسے معاون ہوتی ہے؟ آئیے اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں:

1. کم کیلوریز اور زیادہ فائبر

بینگن کی کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں (100 گرام میں تقریباً 25 کيلوريز) جبکہ فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جس سے بھوک دیر تک قابو میں رہتی ہے اور غیر ضروری کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔

یہ خاص طور پر وزن میں کمی کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ فائبر ہاضمہ کو سست کرتا ہے اور دیر تک سیری محسوس کرواتا ہے۔

2. پانی میں تحلیل ہونے والا فائبر (Soluble Fiber)

بینگن میں موجود حل پذیر فائبر خون میں شکر اور کولیسٹرول کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے، جس سے وزن اور مجموعی صحت پر مثبت اثر پڑتا ہے

3. پولیفینول اور اینٹی آکسیڈنٹس

بینگن میں قدرتی پولی فینول پایا جاتا ہے جو موٹاپے، ذیابیطس اور دل کی بیماریوں کے خلاف حفاظتی کردار ادا کرتے ہیں۔

4. چربی میں کمی اور میٹابولزم

چند سائنسی مطالعات نے بتایا ہے کہ بینگن lipoprotein lipase کو متحرک کرکے اور pancreatic lipase کی سرگرمی کو کم کرکے چربی کے ذخیرے میں کمی کرسکتا ہے۔ یعنی یہ چربی کے ٹوٹنے اور میٹابولزم کو فروغ دیتا ہے۔

5. شوگر کنٹرول

بینگن میں موجود فائبر اور پولیفینولز شوگر کے جذب کو سست کرتے ہیں، جس سے بلڈ شوگر لیول مستحکم رہتا ہے۔ یہ خصوصاً ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔

6. پانی اور فائبر سے بھرا احساس

فائبر اور پانی سے بھرپور بینگن آپ کو کم کھانے کے دوران بھی زیادہ دیر بھوکا نہیں رہنے دیتا، جس سے وزن کم کرنے میں آسانی ہوتی ہے


