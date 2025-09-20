تازہ تر ین
صحت

صبح سویرے فائبر والی غذا کھانے کے فوائد

صبح سویرے فائبر سے بھرپور غذا لینا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ڈاکٹرز اور ماہرینِ غذائیت اکثر دن کا آغاز ہائی فائبر ناشتہ سے کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔

ہاضمے میں بہتری

فائبر آنتوں کو حرکت میں مدد دیتا ہے۔ صبح فائبر کھانے سے دن بھر قبض سے بچاؤ اور ہاضمہ بہتر رہتا ہے.

بھوک پر قابو

فائبر دیر سے ہضم ہوتا ہے، اس لیے زیادہ دیر تک پیٹ بھرا ہوا لگتا ہے۔ اس سے غیر ضروری کھانے کی عادت کم ہوتی ہے۔

توانائی میں توازن

فائبر کاربوہائیڈریٹس کو آہستہ آہستہ خون میں جذب ہونے دیتا ہے۔ اس سے شوگر لیول اچانک اوپر نیچے نہیں ہوتا اور دن بھر مستحکم توانائی ملتی ہے۔

وزن پر قابو

چونکہ فائبر پیٹ کو دیر تک بھرا رکھتا ہے، اس لیے وزن کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔

دل کی صحت

فائبر خاص طور پر soluble fiber کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ دل اور بلڈ پریشر کے لیے فائدہ مند ہے۔
شوگر کے مریضوں کے لیے مفید

فائبر خون میں گلوکوز کا لیول آہستہ بڑھنے دیتا ہے جس سے شوگر کا خطرہ کم ہوتا ہے۔


