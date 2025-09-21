جراثیم سے بھرپور یہ غذا آپ کی عمر میں اضافہ کرسکتی ہے

دہی میں موجود پروبائیوٹکس (مفید جراثیم) ہمارے ہاضمے اور مجموعی صحت پر مثبت اثر ڈال کر ہماری عمر میں اضافہ کرسکتے ہیں۔
آنتوں کی صحت: دہی آنتوں کے مائیکرو بایوم (صحت مند جراثیم) کو متوازن کرتا ہے جس سے نظامِ ہاضمہ بہتر اور مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔
دل کی صحت: ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ دہی کا باقاعدہ استعمال کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو بہتر کر سکتا ہے، جو دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتا ہے۔
ذہنی صحت: دہی میں موجود جراثیم ذہنی دباؤ اور ڈپریشن پر بھی مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔
اینٹی ایجنگ اثرات: صحت مند آنتوں کا تعلق سوزش (inflammation) کی کمی اور مدافعتی نظام کی بہتر کارکردگی سے ہے، جو بڑھاپے کے عمل کو سست کر سکتی ہے۔
اگرچہ دہی جادوئی طریقے سے براہِ راست عمر نہیں بڑھاتا لیکن بہتر مدافعت، دل کی صحت اور کم سوزش بالواسطہ طور پر لمبی اور صحت مند زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔