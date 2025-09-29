تازہ تر ین
صحت

پاکستانی خواتین میں سروائیکل کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے

رپورٹر کی ڈائری
مہران اجمل خان

پاکستانی خواتین میں سروائیکل کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن اس مرض سے متعلق آگاہی کا فقدان پایا جاتا رہا ہے مگر اب یہ اہم مسئلہ بھی حکومتی ترجیحات میں سر فہرست دکھائی دے رہا ہے
اسلام پر شخص کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی ذمہ داری عائد کرتا ہے اور بچیوں میں سروائیکل کینسر کے خاتمے کی ذمہ داری اب والدین کو ادا کرنی ہے۔
پنجاب میں سروائیکل کینسرسے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم کا آغازہونے جارہا ہے جس میں پسماندہ آبادیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہم سب کا کردار بھی نہایت اہم اور مؤثر ہے۔سروائیکل کینسر خواتین میں پایا جانے والا ایک عام کینسر ہے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لڑکیوں میں ایچ پی وی ویکسینیشن انتہائی ضروری ہوچکی ہے۔سروائیکل کینسر ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جسے ہیومن پیپیلوما وائرس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاموش کینسر ہےابتدا میں اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ سنگین بیماری جیسا کہ سروائیکل کینسرکا سبب بن سکتی ہے۔
بعض اوقات سرویکس میں خلیات غیر معمولی تیزی سے بڑھنے لگتے اور بے قابو ہو کر سروائیکل کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ عموماﹰ اس کی بڑی وجہ ہیومن پیپیلوما وائرس یا ایچ پی وی ہوتا ہے جو انسانی جلد کی تہوں میں پایا جاتا ہے۔ ایچ پی وی جنسی طور پر منتقل ہونے والا انفیکشن ہے۔پاکستان میں یہ کینسر ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ملک میں یہ خواتین میں پایا جانے والا تیسرا سب سے عام کینسر ہے اور 15 سے 44 سال کی عمر کی خواتین میں دوسرا سب سے عام کینسر ہے۔عالمی سطح پر یہ کم اور متوسط آمدنی والے ممالک میں زیادہ پایا جاتا ہے ۔اس کینسر سے بچاؤ ممکن ہے۔ یہ واحد کینسر ہے جس سے ویکسین کے ذریعے بچاجا سکتا ہے۔یہ ویکسین دنیا بھر میں میں متعارف کروائی جا چکی ہے جن میں سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات ملیشیا اور انڈینئلیشیا سمیت دنیا کے متعدد مسلم ممالک شامل ہیں ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر یہ ویکسین پنجاب میں معمول کے حفاظتی ٹیکہ جات کے پروگرام کاحصہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت پنجاب 15 سے 27 ستمبر 2025 تک صوبہ بھر میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کے لئے ویکسینیشن مہم کا انعقاد کر رہی ہے اس مہم میں 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں کو کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی۔ تقریبآ آٹھ لاکھ بچیوں کو سکولز اور گھروں سمیت مراکز صحت پر ایک ٹیکہ لگایا جائیگا۔محکمہ صحت پنجاب کے تربیت یافتہ ویکسینیٹرز،لیڈی ہیلتھ و زٹرز ایچ پی وی ویکسین ایل ایچ وی اور نرسز یہ ویکسین لگائیں گی۔ ایچ پی وی ویکسین ماہرین کی جانب سے تجویز کردہ ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سروائیکل کینسر کی تشخیص اگر ابتدا میں ہو جائے تو با آسانی علاج ممکن ہے۔ لیکن ہمارے ہاں خواتین خون یا رطوبتوں کے اخراج کو سنجیدگی سے نہیں لیتیں وہ یہ ہی سمجھتی ہیں کہ ماہواری سے متعلق کوئی مسئلہ ہوگا۔ معالجین سے آخری وقت میں رجوع کیا جاتا ہے جب کینسر ایڈوانس اسٹیج پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس مرض سے شرح اموات زیادہ ہے۔
یہ ویکسین اسلامی اصولوں کے مطابق تیار کی گئی ہے اور مستند علماء اور صحت کے اداروں سے منظور شدہ ہے۔ غلط معلومات، قابل اعتماد معلومات کی کمی اور مواصلات کے فقدان کی وجہ سے لوگ ویکسین بالخصوص ایچ پی وی لگوانے سے ہچکچاتے ہیں۔
نسل، مذہب اور سماجی اقتصادی پس منظر سے قطع نظر، جان بچانے والی ویکسین تک رسائی کو یقینی بنانا بچوں کا بنیادی حق ہے۔ بیٹی صحت مند ہوگی تو گھرانا صحت مند ہوگا۔ایچ پی وی ویکسین آپ کی بیٹی کی صحت کو محفوظ رکھے گی تا کہ مہنگے ہسپتالوں کے خرچے یا کینسر کے مہنگے علاج کے مالی بوجھ سے بچا جا سکے۔ یقیناَ والدین کا اپنی بچیوں کو ایچ پی وی ویکسین لگوانے کا فیصلہ دوسرے والدین کے لیے ایک مثال ہے۔

 


اہم خبریں
بھارتی بورڈ کا ٹرافی نہ ملنے کا معاملہ آئی سی سی میں اٹھانے کا اعلان
آئی ایم ایف نے پاکستان سے توانائی شعبے میں نقصانات اور بجلی چوری روکنے کا پلان طلب کرلیا
نیتن یاہو کی حماس کو معافی اور محفوظ راستہ دینے کی پیشکش
کھیل کو سیاست زدہ کرنیکی کوشش، بھارتی اپوزیشن رہنماؤں نے مودی کو کھری کھری سنا دیں
صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی و تجارتی تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے، وزیراعظم
ملک میں بجلی ایک ماہ کے لیے مہنگی ہونے کا امکان
افغانستان: طالبان حکومت نے امریکی شہری امیر امیری کو رہا کردیا
سپریم کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا حکمنامہ معطل کردیا
سعودی عرب کے بعد کئی ممالک پاکستان سے دفاعی معاہدے کے خواہشمند ہیں، اسحاق ڈار
پاکستان ٹیم نے ایشیاکپ کے فائنل کی پوری فیس 7 مئی کو بھارتی حملے میں شہید ہونیوالوں کے نام کردی
بھارتی نجومی نے فائنل میں پاکستانی فتح کی پیشگوئی کردی
چین نے سوویت دور کےجے-6 لڑاکا طیارے کو اسٹیلتھ ڈرون میں تبدیل کر دیا
پشاور دھماکے کا سہولتکار داعش خراسان کا اہم کمانڈر افغانستان میں ہلاک
وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا: شمع جونیجو
جرمانہ 300 فیصد بھی ہو تو قوم حارث کیساتھ ہے، ناصر شاہ کا فاسٹ بولر کا جرمانہ ادا کرنیکا اعلان
ایشیا کپ فائنل: بھارت سے میچ کیلئے پاکستانی ٹیم فائنل، صائم کا بیٹنگ آرڈر تبدیل ہونے کا امکان





دلچسپ و عجیب
چین میں عجیب و غریب ٹریفک حادثہ، شہری کا سر ٹریفک سگنل میں پھنس گیا
مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟
چین میں کٹے ہوئے ناخنوں کو بیچنے کا رواج آخر کیوں عام ہوتا جارہا ہے؟
سرکاری افسر کی بیٹی کی 24 کروڑ روپے سے زائد کی شاہانہ شادی، صرف سجاوٹ پر 4 کروڑ خرچ کیے گئے
لوگ غزہ میں مظالم پر بات کرتے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں : ہالی وڈ اداکارائیں پھٹ پڑیں
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت ملتوی
عامر خان کی گرل فرینڈ گوری سپراٹ پاپارازی پر برہم
ہانگ کانگ اور جنوبی چین کے لوگ سمندری طوفان سے بچنے کیلئے اس تصویر کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain