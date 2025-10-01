تازہ تر ین
صحت

مہینوں میں ٹھیک ہونے والی ہڈیوں کو اب منٹوں میں جوڑنے والی گوند تیار

چینی سائنسدانوں نے ایک نئی گوند تیار کی ہے جسے “ہڈی گوند” (bone glue) کہا جاسکتا ہے۔ اس کا آفیشل نام Bone-02 ہے۔

یہ گوند خون اور نمی والے ماحول میں بھی مؤثر طریقے سے کام کر سکتی ہے، جہاں عام گوندیں اکثر ناکام ہو جاتی ہیں۔

ماہرین نے اس گوند سے ہڈی کے ٹکڑوں کو 2–3 منٹ میں جوڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔

گوند کی چپکنے کی طاقت 400 پاؤنڈ سے زائد بتائی گئی ہے اور اس کی شیئر طاقت تقریباً 0.5 میگا پاسکل اور کمپریسیو طاقت تقریباً 10 میگا پاسکل بتائی گئی ہے۔

یہ گوند جسم میں خود تحلیل ہو جاتی ہے یعنی جب ہڈی ٹھیک ہو جائے گی تو گوند آہستہ آہستہ جسم میں جذب ہو جائے گی اور بعد میں اسے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

اس ٹیکنالوجی کو 150 سے زائد مریضوں پر آزمایا گیا ہے، اور ابتدائی نتائج امید افزا بتائے جا رہے ہیں۔

اس ایجاد کا ماخذِ سمندری مخلوق oysters ہیں جو سخت اور نم ماحول میں بھی مضبوطی سے چیزوں سے چمٹ جاتے ہیں۔


اہم خبریں
لاہورمیں فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے اینٹی اسموگ گن تیار
برطانیہ سے چوری ہونے والی قیمتی رینج روور صدر کراچی میں ٹریک کر لی گئی
افغانستان میں انٹرنیٹ کی بندش سے پروازیں منسوخ، بینکنگ کا نظام مفلوج ہوگیا
سندھ میں گیس اور کنڈینسیٹ کے نئے ذخائر دریافت
فرانس اور جرمنی کی مساجد میں خنزیر کے سر پھینکنے کے الزام میں 11 افراد گرفتار
وزڈن کی ٹیم آف ایشیا کپ میں فلاپ صائم ایوب بھی شامل
فیس بک، ایکس کے بعد یوٹیوب بھی جھک گیا، ٹرمپ کو کروڑوں ڈالر کی ادائیگی
۔39 سالہ اسپنر آصف کی اچانک قومی ٹیم میں انٹری
ہائیکورٹ کے چند ججز کا پنشن اور مراعات کیلئے 5 سالہ مدت ملازمت مکمل ہوتے ہی مستعفی ہونے پر غور
اگر امن منصوبے پر 4 دن میں دستخط نہ ہوئے تو جہنم کا سامنا ہوگا، ٹرمپ کی حماس کو وارننگ
غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلا کے معاملے پر وضاحت اور مزید بات چیت کی ضرورت ہے: قطر
حماس کی حق حکمرانی سے دستبرداری، اسرائیلی فوج کی مشروط واپسی اور قیامِ امن بورڈ: غزہ کے لیے نئے 20 نکاتی امن منص
بھارتی ٹیم کو ٹرافی چاہیے تو کپتان اے سی سی دفتر آ کر وصول کر لے، محسن نقوی
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان پر پیپلز پارٹی کا سینیٹ سے واک آؤٹ
پاکستان آرمی کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ، آئی ایس پی آر
آئی ایم ایف کا گریڈ 17 سے 22 کے سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کیلئے دسمبر تک قانون سازی کا مطالبہ





دلچسپ و عجیب
برازیل کی مشہور پنیر جس میں ذائقے کےلیے چیونٹیاں ملائی جاتی ہیں
ویتنامی شہری نے دنیا کے لمبے ترین ناخنوں کا اعزاز حاصل کرلیا
کیا سلویسٹرا اسٹالون آپ کو جانتے ہیں؟ جان ریمبو نے بتادیا
صبا فیصل نے بہو کی تعریفوں کے پل باندھ دیے؛ وجہ جان کر مداح بھی خوش
مشہور مصری ریسلر نے محص دانتوں سے بڑی سمندری کشتی کھینچ لی
امریکا میں مشتبہ شہاب ثاقب گرتا ہوا سیٹلائٹ نکلا
چین میں عجیب و غریب ٹریفک حادثہ، شہری کا سر ٹریفک سگنل میں پھنس گیا
مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain