راولپنڈی میں ڈینگی کے خطرناک وار کا سلسلہ جاری

راولپنڈی شہر میں ڈینگی کے خطرناک وار کا سلسلہ جاری ہے جس کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی نے ڈینگی کنٹرول رپورٹ بھی جاری کردی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سال 2025 میں راولپنڈی میں 11 ہزار 650 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے جبکہ رواں سیزن میں اب تک 730 مشتبہ افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی.

ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 25 نئے کیس رپورٹ ہوئے اور ڈینگی کے باعث اسپتالوں میں 61 مریض راولپنڈی کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔

مزید برآں راولپنڈی میں ڈینگی سے اموات بھی رپورٹ ہوئیں۔ رواں سال 54 لاکھ 51 ہزار 682 گھروں کی چیکنگ کی گئی اور گھروں میں ڈینگی لاروا کی موجودگی کے 1 لاکھ 47 ہزار 907 مقامات رپورٹ ہوئے۔

مجموعی طور پر 1 لاکھ 89 ہزار 101 ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ 1 لاکھ 66 ہزار 620 مقامات کی چیکنگ اور 22 ہزار 481 مثبت نکلے۔

صرف راولپنڈی میں 1499 گھروں سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا اور ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 4359 ایف آئی آر درج کی گئیں۔

ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے مزید بتایا کہ 1838 مقامات کو سیل کیا گیا اور 10 لاکھ 78 ہزار 507 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔

گزشتہ 24 گھنٹوں میں راولپنڈی کے جن مختلف علاقوں میں نئے ڈینگی کیسز سامنے آئے، ان میں دھمیال ، رحمت آباد ، مسلم ٹاؤن، مسلم ٹاؤن مشرقی، گنگال، ڈھوک منگٹال، ہزارہ کالونی، کوٹھہ کلاں ، صدیق آباد، ڈھوک کالا خان اور شکر یال نارتھ شامل ہیں۔


