تازہ تر ین
شوبز

سلمان خان کی نئی تصاویر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچادی

بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان نے ایک بار پھر مداحوں کو حیران کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنی دو شرٹ لیس تصویریں شیئر کیں جنہوں نے انٹرنیٹ پر دھوم مچادی۔

تصاویر کے ساتھ سلمان نے ایک دلچسپ جملہ لکھا کہ ’’کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔۔۔یہ بغیر چھوڑے ہے۔‘‘

یہ کیپشن بظاہر سلمان کی زندگی اور فٹنس کے فلسفے کی عکاسی کرتا ہے، مگر مداحوں نے اسے ان کے جسمانی روپ کی تبدیلی اور آنے والے منصوبوں سے بھی جوڑ کر دیکھا۔

شیئر کی گئیں تصاویر میں سلمان خان دھوپ میں کھڑے ہیں، ان کے بال پیچھے جیل (Jel) سے سیٹ ہیں، جسم پسینے سے چمک رہا ہے۔ یہ تصاویر نہ صرف ان کے شاندار فٹنس لیول کو ظاہر کرتی ہیں بلکہ یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ تین دہائیوں کے بعد بھی سلمان خان کا ڈسپلن اور محنت کم نہیں ہوئی۔

ادھر شائقین کے لیے یہ خبریں گرم ہیں کہ سلمان خان ہدایت کار کبیر خان کے ساتھ ایک بار پھر “بجرنگی بھائی جان 2” کے لیے ہاتھ ملا سکتے ہیں۔

یاد رہے کہ 2015 کی فلم “بجرنگی بھائی جان” نے بے حد کامیابی حاصل کی تھی اور اسے انسانیت، محبت اور سرحد پار رشتوں کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ اگر سلمان اور کبیر خان کی یہ جوڑی دوبارہ بنتی ہے تو یہ بالی ووڈ کے حالیہ برسوں کی سب سے بڑی سینمائی واپسی ثابت ہو سکتی ہے۔

مداح اب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ سلمان خان کب اپنی اگلی فلم اور اس ممکنہ سیکوئل پروجیکٹ کا باضابطہ اعلان کریں۔


اہم خبریں
لاہور، فیصل آباد کے ہسپتالوں میں سکھ یاتریوں کیلئے خصوصی وارڈز قائم کرنے کا فیصلہ
, امریکی نائب صدر اور ایریکا کرک کی شادی کی خبریں گردش کرنے لگیں.گلے ملنے کی ویڈیو وائرل
عدالتی حکم پر مسلسل غیر حاضری، علیمہ خان کے ساتویں مرتبہ وارنٹ جاری
پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ویٹ لفٹنگ حکام اور کھلاڑیوں پر پابندیاں عائد کر دیں
وزیراعظم نے 27 ویں آئینی ترمیم کی منظوری کیلیے حمایت مانگی، بلاول بھٹو نے تفصیلات جاری کردیں
بی سی سی آئی کا ورلڈ کپ فاتح ویمنز ٹیم سے شرمناک صنفی امتیاز سامنے آگیا
پی پی اور ن لیگ کی سیاسی کشمکش؛ آزاد کشمیر میں اِن ہاؤس تبدیلی تاخیر کا شکار
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشیدگی میں کمی کی کوششیں، عمران خان خود رکاوٹ بن گئے
ایران اپنی جوہری تنصیبات کو مزید طاقت کے ساتھ دوبارہ تعمیر کرے گا: صدر مسعود پزشکیان
اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں سیز فائر معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، تازہ حملوں میں 7 فلسطینی شہید
چینی گاڑیوں پر جاسوسی کا شبہ، اسرائیلی فوج نے افسران سے گاڑیاں واپس لے لیں
افغانستان کے ہندوکش خطے میں 6.3 شدت کا زلزلہ، 7 افراد جاں بحق، 150 زخمی
کراچی کی سڑکوں پر گاڑی چلانے پر عوام کیلئے چالان نہیں انعام ہونا چاہیے، نبیل ظفر
غزہ جنگ بندی معاہدے پر عملدر آمد کیلئے ترکیے میں اجلاس، اسحاق ڈار شرکت کریں گے
سابق امریکی صدر اوباما کی نیویارک میئر کے امیدوار زہران ممدانی کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی
بلال مقصود نے سوشل میڈیا پر کراچی کے پارک میں موجود مردہ کوؤں کی ویڈیو شیئر کردی





دلچسپ و عجیب
چمپینزی بھی انسانوں کی طرح سوچتے ہیں، دلچسپ انکشاف
دبئی میں دنیا کی مہنگی ترین کافی، قیمت 3600 درہم
جاپانی کمپنی نے پیٹ کی چربی ختم کرنے والا پانی متعارف کرادیا
قدرت سے ربط رکھنے والے سرفہرست ممالک کون کون سے ہیں؟ فہرست جاری
بار کوڈ اسکین کراؤ، سلامی دے کر جاؤ، باراتیوں سے سلامی لینے کا ڈیجیٹل طریقہ متعارف
برطانوی فارم کا اوزی اوسبورن کو منفرد خراجِ عقیدت
روس: غلطی سے تمام ساتھیوں کی تنخواہ وصول کرنیوالے ملازم کا پیسے واپس کرنے سے انکار
مونگ پھلی کو بھوننے سے پہلے دھونا کیوں ضروی؟ دلچسپ تحقیق
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain