سالگرہ پر شوہر کے ساتھ عمرہ، نمرہ خان کا خواب پورا ہوگیا

پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ نمرہ خان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا بالاآخر پوری ہو گئی۔
انہوں نے فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر ایک خوبصورت ویڈیو پوسٹ کی ہے، جس میں وہ اپنے جیون ساتھی کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کرتی نظر آ رہی ہیں۔
اس موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اداکارہ نے لکھا کہ ان کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ وہ اپنی سالگرہ کے خاص دن شوہر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں موجود ہوں اور عمرہ ادا کریں۔ انہوں نے مزید کہا، "یہ ایک ایسا حسین خواب ہے جو حقیقت بننے کے بعد بھی خواب ہی معلوم ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نے میری سالگرہ اور اس عمرے کے سفر کو ہمیشہ کے لیے یادگار اور خوبصورت بنا دیا ہے۔”
نمرہ خان نے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے خصوصی دعا بھی کی کہ یا اللہ! میرے شوہر کو ہمیشہ خوش و خرم رکھ، ان کے رزق میں برکت ڈال، ہر طرح کے غم اور بری نظر سے ان کی حفاظت فرما اور ان کی دنیا و آخرت دونوں سنوار دے۔
سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو سامنے آتے ہی مداحوں کی جانب سے اداکارہ کو عمرے کی مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور لوگ نمرہ خان کی جانب سے اپنے شوہر کے لیے کی جانے والی دعاؤں پر کثرت سے ‘آمین’ کہہ رہے ہیں۔