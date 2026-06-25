9 محرم آج پاکستان بھر میں مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے

پاکستان بھر میں آج 9ویں محرم الحرام گہری مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے، جہاں عزادار قربانیانِ کربلا کی یاد میں مجالس، جلوسوں اور اجتماعات میں شرکت کر رہے ہیں۔
کراچی، لاہور، اسلام آباد اور دیگر شہروں سمیت تمام بڑے شہروں میں مذہبی اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، جہاں علماءِ کرام حضرت امام حسین (رضی اللہ عنہ) کی تاریخی اہمیت اور صبر، قربانی اور حق کے پیغام پر روشنی ڈال رہے ہیں۔
جلوسوں کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے راستوں کی نگرانی کر رہے ہیں اور شرکاء کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، جبکہ آج بڑے شہروں کے حساس علاقوں میں ٹریفک پلان بھی جاری کیے گئے ہیں۔