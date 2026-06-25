ڈونلڈ ٹرمپ 2026 فیفا ورلڈ کپ فائنل میں ٹرافی پیش کریں گے

ڈونلڈ ٹرمپ 19 جولائی کو ہونے والے 2026ء کے فائنل میں جیتنے والی ٹیم کو فیفا ورلڈ کپ ٹرافی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کی تصدیق فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو نے کی ہے۔ فائنل نیویارک نیو جرسی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جہاں ٹرافی کی تقریبِ تقسیم کے دوران ٹرمپ کے انفینٹینو کے ساتھ شامل ہونے کی توقع ہے۔
اس اعلان نے فٹ بال کے سب سے بڑے ایونٹ میں ایک سیاسی پہلو شامل کر دیا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے حالیہ برسوں میں فیفا کی قیادت کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ انفینٹینو نے تصدیق کی کہ دونوں شخصیات فائنل کے موقع پر ایک ساتھ ہوں گی اور چیمپئنز کو ٹرافی پیش کریں گی۔
ٹرمپ اس سے قبل 2025ء کی فیفا کلب ورلڈ کپ ٹرافی کی تقریب میں بھی شرکت کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی یہ آنے والی شرکت ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریبات کے سب سے زیادہ توجہ حاصل کرنے والے لمحات میں سے ایک بن گئی ہے۔