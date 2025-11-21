تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

ہوائی جہاز اپنے پیچھے یہ سفید لکیریں کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟

جہاز کے گزر جانے کے بعد اس کے پیچھے آسمان پر سفید لکیریں دیکھ کر یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ آخر یہ لکیریں کیوں اور کیسے بنتی ہیں؟

تکنیکی طور پر ان لکیروں کو ’کونٹریلز (contrails) کے نام سے جانا جاتا ہے جو ہوائی جہاز کے ایندھن کے جلنے سے پیدا ہونے والے آبی بخارات سے بنتی ہیں۔

ہوائی جہاز فضا میں جتنی بلندی پر پرواز کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر درجہ حرارت منفی 55 ڈگری سینٹی گریڈ کے ارد گرد ہوتا ہے تو اتنی بلندی پر جہاز کا ایندھن جلنے سے پیدا ہونے والے آبی بخارات فوراََ جم جاتے ہیں۔

اگر ہوا میں نمی ہو تو یہ کنٹریلز بڑھیں گی اور جہاز کے گزر جانے کے بعد بھی کافی دیر تک نظر آتی رہیں گی۔

یہ کنٹریلز کئی بار سفید کے بجائے مختلف رنگوں میں بھی نظر آئی ہیں جس کی وجہ ان پر پڑنے والی سورج کی روشنی ہوتی ہے۔


اہم خبریں
اپوزیشن لیڈر نوبیل انعام لینے گئیں تو مفرور تصور ہوں گی، وینزویلا
الیکشن کمیشن کی جانب سے طلبی پر وزیراعلیٰ کے پی کا پشاور ہائیکورٹ سے رجوع
چیئرمین پی سی بی کا پی ایس ایل فرنچائزز کیلیے بڑے انعام کا اعلان
کتابیں اور یونیفارم مہنگی فروخت کرنے پر 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کو شوکاز نوٹس جاری
ایشیز: اسٹارک کی تباہ کن بولنگ، انگلینڈ 172 رنز پر ڈھیر
بنگلادیش اور بھارت کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس
اسحاق ڈار کی جمہوریہ سلووینیا ک نائب وزیراعظم سے ملاقات، اہم مفاہمت نامے پر دستخط
امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو واشنگٹن میں فوج کی تعیناتی سے روک دیا
محمود اچکزئی کو ہٹا کر فضل الرحمان کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنائے جانے کا امکان
فیصل آباد: کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہوگئی
ہر تیسری عورت کو شوہر یا جنسی تشدد کا سامنا ہے: ڈبلیو ایچ او
چیلنج اسکریبل ٹورنامنٹ؛ پاکستان کے وسیم کھتری نے بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا
آزاد کشمیر کی 18 رکنی کابینہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا
یوکرین جنگ روکنے کا خفیہ امریکی منصوبہ؛ روس مشاورت میں شامل
وکٹ کیپر بیٹر مشفیق الرحیم 100 ٹیسٹ کھیلنے والے پہلے بنگلا دیشی کرکٹر بن گئے
قومی کرکٹرز کو مختلف لیگز کیلئے این او سی جاری





دلچسپ و عجیب
بھارت: بیوی کیساتھ ناجائز تعلق کا شبہ، شوہر نے کزن کو قتل کرکے لاش بوری میں بند کردی
ہوائی جہاز اپنے پیچھے یہ سفید لکیریں کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟
چین میں انوکھی کاکروچ کافی کی مقبولیت بڑھ گئی
امریکا: دنیا کا سب سے بڑا ایفرو ہیئر اسٹائل رکھنے والی خاتون
جنوبی کوریا: کیفے سے کافی چوری کرنیوالا طوطا پکڑا گیا
احسن خان نے ذہنی صحت کے مسائل سے انکار کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا
رجب بٹ کی شراب نوشی پر والدہ کی وضاحت آگئی
سوئیڈش شہری نے ناک میں81 ماچس کی تیلیاں رکھنے کا ریکارڈ بنا دیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain