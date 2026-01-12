لاہور شدیدسردی کی لپیٹ میں، برفباری کا امکان

لاہور میں اس ماہ کے آخر میں ایک انتہائی نایاب برف باری کا مشاہدہ ہو سکتا ہے کیونکہ طویل فاصلے تک رہنے والے موسمی ماڈلز پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لینے والی شدید سردی کی لہر کا اشارہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے سائبیریا کی ٹھنڈی ہوا کی طاقتور لہر ہے۔ موسمیاتی ماڈل ملک کے بڑے حصوں میں درجہ حرارت میں تاریخی گراوٹ کا اشارہ دے رہے ہیں، ایسے حالات جو تقریباً ایک صدی میں نہیں دیکھے گئے تھے۔
ای سی ایم ڈبلیو ایف، جی ایف ایس اور آئی سیون سمیت بڑے عالمی ماڈلز کی توسیعی پیشن گوئی کے مطابق، 16 جنوری سے 25 جنوری 2026 کے درمیان موسم سرما کا ایک غیر معمولی نظام پاکستان پر اثر انداز ہونے کی توقع ہے، جس کی شدت 20 جنوری سے 25 جنوری کے درمیان متوقع ہے۔