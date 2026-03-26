ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

پاکستانی یوٹیوبر ذوالقرنین سکندر اور رجب بٹ کے درمیان جاری تنازع نے نیا رخ اختیار کرلیا ہے، جہاں ذوالقرنین سکندر نے پہلی بار کھل کر ردعمل دیتے ہوئے رجب بٹ پر متعدد الزامات عائد کیے ہیں۔

ذوالقرنین سکندر، جو عموماً تنازعات سے دور رہنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور اپنی اہلیہ کنول آفتاب کے ساتھ فیملی اور ایڈونچر ولاگز کے باعث مقبول ہیں، اس بار سخت مؤقف کے ساتھ سامنے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن موجودہ صورتحال نے انہیں بولنے پر مجبور کردیا ہے۔

یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کرگیا جب رجب بٹ نے مبینہ طور پر کنول آفتاب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔

جس کے بعد ذوالقرنین سکندر نے جواب دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رجب بٹ خود کو ’’سیلف میڈ‘‘ قرار دیتے ہیں، تاہم حقیقت اس کے برعکس ہے۔

ذوالقرنین کے مطابق رجب بٹ نے پہلی بار 2021 میں کنول آفتاب سے رابطہ کیا، لیکن اس وقت وہ غیر معروف تھے، جس کے باعث ان کا پیغام بعد میں دیکھا گیا۔ بعد ازاں 2023 میں انہیں ایک پوڈکاسٹ میں مدعو کیا گیا، جہاں سے انہیں نمایاں ہونے کا موقع ملا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے رجب بٹ کو آن لائن پلیٹ فارمز پر متعارف کروانے، شاؤٹ آؤٹس دینے اور ویورشپ بڑھانے میں مدد فراہم کی۔

 

انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ رجب بٹ کی شادی کے اخراجات میں بھی ان کا کردار رہا، جس میں لباس، میک اپ اور دیگر معاملات شامل تھے۔ مزید برآں انہوں نے کہا کہ مختلف مواقع پر مالی معاونت اور برانڈ کولیبوریشنز میں بھی ان کی مدد کی گئی۔

ذوالقرنین سکندر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کے پاس اپنے تمام بیانات کے ثبوت موجود ہیں، جن میں پیغامات، آڈیو کلپس اور سی سی ٹی وی فوٹیج شامل ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر اپنی اہلیہ کا وائس نوٹ بھی سنایا تاکہ اپنے مؤقف کو ثابت کیا جا سکے۔

یہ تنازع اب سوشل میڈیا پر موضوعِ بحث بن چکا ہے، جہاں صارفین دونوں یوٹیوبرز کے مؤقف پر مختلف آرا کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ معاملہ مزید بڑھنے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔


