تازہ تر ین
شوبز

منی لانڈرنگ کیس: ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی عبوری ضمانت بحال

اسلام آباد ہائیکورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی عبوری ضمانت ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض بحال کر دی۔

عدالت نے جسٹس محمد اعظم خان کی سربراہی میں کیس کی سماعت کی، جہاں انہوں نے عبوری ضمانت بحال کرتے ہوئے درخواست گزار کو ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔

سماعت کے دوران ڈاکٹر فضیلہ عباسی اپنے وکیل نعیم بخاری کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں۔

وکیل نعیم بخاری نے مؤقف اختیار کیا کہ ڈاکٹر فضیلہ عباسی تین مرتبہ عدالت کے سامنے پیش ہو چکی ہیں، تاہم ایک بار پیش نہ ہونے پر انہوں نے تین دن کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرایا تھا، جس کے باوجود ان کی ضمانت خارج کر دی گئی تھی۔

عدالت نے دلائل سننے کے بعد عبوری ضمانت بحال کرتے ہوئے مزید کارروائی کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔

واضح رہے ایف آئی اے نے ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس درج کیا ہے، جس میں الزام ہے کہ ان کے 22 بینک اکاؤنٹس میں تقریباً 25 ارب روپے کا ٹرن اوور ہوا جب کہ ان کی ظاہر کردہ سالانہ آمدن صرف 4 سے 6 لاکھ روپے تھی۔


اہم خبریں
کراچی میں کل سے بارش کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان
کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 3 ملزمان ہلاک
سنگل فیز اے ایم آئی سمارٹ میٹر کی قیمت میں ہوشربا اضافہ
ایف بی آر کیلئے مارچ کا ٹیکس ہدف چیلنج، بڑے شارٹ فال کا خدشہ
اسلام آباد ہائی کورٹ کے برطرف جج طارق محمود جہانگیری نے قرض ادا کردیا
برائلر گوشت 595 روپے کلو کی قیمت پر برقرار
شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان، محکمہ موسمیات
نیپرا کے اقدام کے بعد بجلی کے بلوں میں اچانک کئی گنا اضافہ، صارفین میں تشویش
لیڈی ولنگڈن ہسپتال ویڈیو سکینڈل: معطل ڈاکٹروں کی جگہ نئی تعیناتیاں
محکمہ موسمیات کی شہر میں وقفے وقفے سے بارش برسنے کی پیشگوئی
سیکیورٹی خدشات کے باعث این اے 256 خضدار میں ضمنی الیکشن ملتوی
اوگرا نے ایل پی جی کی اضافی قیمت کی وصولی کا نوٹس لے لیا
نئے فارمولے کے تحت فکسڈ چارجز، بجلی صارفین کا بل کئی گنا بڑھ گیا
تعلیمی ادارے یکم اپریل سے کھلیں گے،ہفتے میں پانچ دن کلاسز ہوں گی:رانا سکندر حیات
سرکاری اسکولوں کو یکم اپریل تک نتائج جاری کرنے کی ہدایت
اُمِ رباب چانڈیو کے دادا، والد اور چچا کے تہرے قتل کیس میں تمام ملزمان باعزت بری





دلچسپ و عجیب
دبئی میں بغیر ڈرائیور والی ٹیکسی سروس کا باقاعدہ آغاز
102 سالہ خاتون جسے گزشتہ 50 سال میں کبھی اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑی
چارج ہوتا موبائل فون استعمال کرتے بچی کے ہاتھ میں دھماکے سے پھٹ گیا، ویڈیو وائرل
ستردن تک گنتی گننے والی خاتون نے 18 سال پرانا ریکارڈ توڑ ڈالا
جوان نظرآنیوالے اس شخص کی عمر نے کیا سب کو حیران
سب سے کم عمر پیشہ ور ریسر ، 5 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس ملاتھا
کیا آپ تصویر دیکھ کر اس خاتون کی اصل عمر بتا سکتے ہیں ؟
کرائے کیلئے استعمال شدہ سکّہ دو ہزار برس پُرانا نکلا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain