منی لانڈرنگ کیس: ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی عبوری ضمانت بحال

اسلام آباد ہائیکورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی عبوری ضمانت ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض بحال کر دی۔
عدالت نے جسٹس محمد اعظم خان کی سربراہی میں کیس کی سماعت کی، جہاں انہوں نے عبوری ضمانت بحال کرتے ہوئے درخواست گزار کو ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔
سماعت کے دوران ڈاکٹر فضیلہ عباسی اپنے وکیل نعیم بخاری کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں۔
وکیل نعیم بخاری نے مؤقف اختیار کیا کہ ڈاکٹر فضیلہ عباسی تین مرتبہ عدالت کے سامنے پیش ہو چکی ہیں، تاہم ایک بار پیش نہ ہونے پر انہوں نے تین دن کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرایا تھا، جس کے باوجود ان کی ضمانت خارج کر دی گئی تھی۔
عدالت نے دلائل سننے کے بعد عبوری ضمانت بحال کرتے ہوئے مزید کارروائی کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔
واضح رہے ایف آئی اے نے ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس درج کیا ہے، جس میں الزام ہے کہ ان کے 22 بینک اکاؤنٹس میں تقریباً 25 ارب روپے کا ٹرن اوور ہوا جب کہ ان کی ظاہر کردہ سالانہ آمدن صرف 4 سے 6 لاکھ روپے تھی۔