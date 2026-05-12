امریکی محکمہ جنگ پینٹاگون نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کی اخراجات قریباً 29 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں

رپورٹس کے مطابق یہ بیان پینٹاگون کے قائم مقام مالیاتی سربراہ Jules Hurst III (جولز ہرسٹ سوم) نے امریکی کانگریس میں ایک سماعت کے دوران دیا۔ اس موقع پر امریکی وزیر دفاع Pete Hegseth (پیٹ ہیگستھ) اور جنرل Dan Caine (ڈین کین) بھی موجود تھے۔

انہوں نے قانون سازوں کو بتایا کہ ایران کے ساتھ جنگ اور فوجی کارروائیوں کے باعث امریکا کے اخراجات تقریباً 29 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں، جن میں فوجی سازوسامان کی مرمت، تبدیلی اور آپریشنل اخراجات شامل ہیں۔

یہ خبر عالمی خبر رساں ادارے Reuters (رائٹرز) سمیت متعدد بین الاقوامی میڈیا اداروں نے شائع کی ہے۔ تاہم بعض رپورٹس میں اعداد و شمار اور مدت کے حوالے سے فرق بھی پایا جاتا ہے جبکہ پینٹاگون کی جانب سے مکمل تفصیلی سرکاری رپورٹ ابھی جاری نہیں کی گئی۔


