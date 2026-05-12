علی ظفر نے 2002 کی تھیسز پینٹنگ کو اپنے گانے ’’شدت‘‘ کی اے آئی میوزک ویڈیو میں تبدیل کردیا

لاہور سے تعلق رکھنے والے معروف گلوکار، اداکار اور مصور علی ظفر نے اپنے نئے گانے ’’شدت‘‘کا میوزک ویڈیو جاری کر دیا ہے، جس میں انہوں نے اپنی 2002 کی تھیسز پینٹنگ کو جدید اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک سنیماٹک شاہکار میں تبدیل کر دیا۔

یہ گانا ان کے البم روشنی کا حصہ ہے، جبکہ ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد وہ اصل پینٹنگ ہے جو علی ظفر نے دو دہائیاں قبل نیشنل کالج آف آرٹس میں بطور فائن آرٹس طالبعلم تخلیق کی تھی۔

میوزک ویڈیو میں محبت، یاد، تنہائی اور جذباتی کشمکش کو ایک خوابناک اور پراسرار انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کی ہدایت کاری فواز ریحان اور عائلہ عاصم نے کی، جبکہ مکمل ویڈیو اے آئی ورچوئل پروڈکشن کے ذریعے تیار کی گئی۔

پروجیکٹ میں مصنوعی ذہانت کی مدد سے ہر فریم تخلیق کیا گیا، تاہم اصل پینٹنگ کی روح، رنگوں اور جذباتی کیفیت کو برقرار رکھا گیا۔

علی ظفر کا کہنا ہے کہ ’’شدت‘‘ صرف ایک میوزک ویڈیو نہیں بلکہ ان کے بطور مصور، موسیقار اور کہانی سنانے والے فنکارانہ سفر کی عکاسی بھی ہے، جہاں مصوری، موسیقی، سینما اور اے آئی کو یکجا کیا گیا ہے۔

