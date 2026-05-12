تازہ تر ین
شوبز

مہوش حیات کی زندگی کا بہترین فیصلہ کونسا تھا؟ اداکارہ نے بتا دیا

پاکستانی فلم انڈسٹری کی سپر اسٹار مہوش حیات نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والا مشہور آئٹم سانگ ’بلی‘ دراصل ان کی زندگی کے بہترین فیصلوں میں سے ایک تھا۔

ایک حالیہ انٹرویو میں اداکارہ نے اپنے فنی سفر اور ڈراموں سے فلموں کی جانب منتقلی کے دلچسپ تجربات شیئر کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ’بلی‘ پر پرفارم کرنا ان کے لیے ایک بڑا اور بولڈ قدم تھا جو کسی بھی سمت جا سکتا تھا۔

مہوش حیات نے بتایا کہ شوٹنگ کے دوران وہ تھکن اور جسمانی چوٹوں کا شکار ہونے کے باوجود کافی پرجوش تھیں۔ اداکارہ کے مطابق انہیں ہمیشہ سے یقین تھا کہ ان کا چہرہ بڑے پردے کے لیے موزوں ہے، اور اس بات کی تصدیق سینئر اداکار جاوید شیخ نے بھی ایک ڈرامے کے دوران انہیں یہ کہہ کر کی تھی کہ ان میں فلم اسٹار بننے کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔

اسی شو میں اداکار فہد مصطفیٰ نے شوٹنگ کا ایک مضحکہ خیز واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ مہوش حیات کی پرفارمنس اس قدر جاندار تھی کہ جس لوکیشن پر شوٹنگ ہو رہی تھی، اس کا مالک انہیں پرفارم کرتے ہوئے دیکھنے میں اتنا محو ہوا کہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اونچائی سے گر پڑا۔

واضح رہے کہ یہ جوڑی ایک بار پھر بڑی اسکرین پر فلم ‘زومبیڈ’ (Zombied) میں نظر آئے گی، جو رواں سال عیدالاضحیٰ پر ریلیز کے لیے تیار ہے۔


اہم خبریں
دھڑلے سے کام کیا، مجھے گرفتار کرنیکی خواہش لے کر قبر میں جاؤ گے، “پنکی دی ڈرگر“ کی آڈیو لیک
رانا ثناءاللہ نے افغانستان سے دہشتگردی کو آپریشن سندور کا فیز ٹو قرار دے دیا
1500روپے مالیت کے پرائز بانڈز کی 15 مئی کو قرعہ اندازی
بھارتی کسان نے ایک ہی درخت پر 14 اقسام کے آم لگا کر دنیا کو حیران کر دیا
سپریٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کابشریٰ بی بی سے فیملی،ذاتی معالج کی ملاقات کروانے سے انکار
وزیراعظم کا دہشتگرد کو روکنے والے شہید شہری لیاقت کی بہادری کو خراجِ تحسین
مہنگائی سے پریشان عوام کیلئے بری خبر ، گھی اور کوکنگ آئل مزید مہنگا
والدین حیات ہوں اور نہ ہی پیدائشی سرٹیفکیٹ ہو تو پھر شناختی کارڈ کیسے بنوائیں؟
مسجد قبا کے اندر خودکار ٹیکسی ’روبوبس‘ متعارف
راولپنڈی؛ بائیکیا رائیڈر کی شہری کو لوٹنے کی کوشش، مزاحمت پر فائرنگ کرکے زخمی کر دیا
جنوبی بھارت کی ریاست تامل ناڈو کے نو منتخب وزیراعلیٰ اداکار جوزف وجے اور اداکارہ تریشا کرشنن کی تعلقات کی خبری
ذوالحج 1447 ہجری کا چاند 17 مئی کو نظر آنے کا امکان ہے، اسپارکو
سنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ چین جاتے ہوئے پاکستان میں رکیں گے، خواجہ آصف
سندھ حکومت نے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا
بیرونِ ملک جانے والے ان ہدایات کو لازمی مدنظر رکھیں
کرپٹو کرنسی میں فراڈ کے بڑھتے واقعات، ماہرین کا عوام کو خبردار رہنے کا مشورہ





دلچسپ و عجیب
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
کینیڈا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، بائیک ٹریفک سگنل پول پر جا لٹکی
امریکا: خاتون نے پانچ ڈالر سے لاکھوں کا انعام جیت لیا
روبوٹ مسافر طیارے میں سوار ہو گیا؛ پرواز ایک گھنٹہ لیٹ
کینیڈا کے آسمان پر پراسرار روشنی نے کھلبلی مچادی، ویڈیو وائرل
روبوٹ کی وجہ سے مسافر طیارہ ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار
امریکا: ایتھلیٹ کی 24 گھنٹوں میں زیادہ پُل اَپس کے ریکارڈ کی کوشش
کیا اس تصویر میں چھپی غلطی 10 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain