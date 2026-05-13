بہت ادھوری ہوں کوئی مجھے پورا کرے : صباء قمر

صبا قمر کا سوشل میڈیا پر وائرل پیغام: “میں ایک ادھوری روح ہوں”

پاکستان کی ورسٹائل سپر اسٹار صبا قمر کی ایک نئی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے، جس میں انہوں نے زندگی، انسانی خواہشات اور اپنے “ادھورے پن” کے بارے میں ایسے گہرے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ مداح دنگ رہ گئے ہیں۔

  • منفرد فلسفہ: صبا قمر نے ویڈیو میں انکشاف کیا کہ وہ خود کو ایک “ادھوری روح” سمجھتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ مکمل ہونے کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ادھورے پن کا اپنا ہی ایک الگ مزہ اور سکون ہے۔

  • امتیاز علی کی فلموں سے موازنہ: اپنی زندگی کی عکاسی کرتے ہوئے اداکارہ نے کہا کہ ان کی زندگی مشہور بھارتی ہدایتکار امتیاز علی کی فلموں (جیسے ‘تماشا’ یا ‘راک اسٹار’) کے کرداروں جیسی ہے، جہاں کہانی ادھوری ہونے کے باوجود ایک خاص خوبصورتی اور گہرا احساس چھپائے ہوتی ہے۔

  • خواہشات کی حقیقت: انہوں نے زندگی کی بے ثباتی پر بات کرتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ ہر خواہش کا پورا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ بعض اوقات ادھوری تمنائیں ہی انسان کو فن اور تخلیق کے قریب رکھتی ہیں۔

اس ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی جہاں مداحوں نے صبا قمر کی سچائی اور ان کے منفرد اندازِ فکر کو سراہا، وہیں بہت سے لوگوں نے اسے ان کے کسی نئے آنے والے پراجیکٹ کی جھلک بھی قرار دیا ہے۔


