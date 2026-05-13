اپنی بیٹیوں کو نکاح کے بعد موبائل لے کر دیا والدین اس بیماری سے اپنی اولاد کو دور رکھیں

نکاح سے پہلے موبائل نہیں: شاہد آفریدی کا والدین کے لیے اہم پیغام
قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے نئی نسل میں موبائل فون کے بڑھتے ہوئے رجحان کو ایک “بیماری” قرار دیتے ہوئے والدین کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس لت سے دور رکھیں۔
ایک حالیہ تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کے معاملے میں سخت نظم و ضبط برقرار رکھا اور انہیں پہلی مرتبہ موبائل فون نکاح کے بعد فراہم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین کی پہلی ترجیح بچوں کی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے، اور انہیں موبائل جیسی غیر ضروری چیزوں میں الجھنے سے بچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
سابق کپتان نے مزید کہا کہ موبائل کا بے جا استعمال نہ صرف وقت کا زیاں ہے بلکہ یہ نوجوانوں کی ذہنی اور اخلاقی نشوونما کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ بچوں کو ٹیکنالوجی کے بجائے مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کی طرف راغب کریں تاکہ ان کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔