تازہ تر ین
پاکستان

اپنی بیٹیوں کو نکاح کے بعد موبائل لے کر دیا والدین اس بیماری سے اپنی اولاد کو دور رکھیں

نکاح سے پہلے موبائل نہیں: شاہد آفریدی کا والدین کے لیے اہم پیغام

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے نئی نسل میں موبائل فون کے بڑھتے ہوئے رجحان کو ایک “بیماری” قرار دیتے ہوئے والدین کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس لت سے دور رکھیں۔

ایک حالیہ تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کے معاملے میں سخت نظم و ضبط برقرار رکھا اور انہیں پہلی مرتبہ موبائل فون نکاح کے بعد فراہم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین کی پہلی ترجیح بچوں کی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے، اور انہیں موبائل جیسی غیر ضروری چیزوں میں الجھنے سے بچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔

سابق کپتان نے مزید کہا کہ موبائل کا بے جا استعمال نہ صرف وقت کا زیاں ہے بلکہ یہ نوجوانوں کی ذہنی اور اخلاقی نشوونما کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ بچوں کو ٹیکنالوجی کے بجائے مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کی طرف راغب کریں تاکہ ان کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔


اہم خبریں
دھڑلے سے کام کیا، مجھے گرفتار کرنیکی خواہش لے کر قبر میں جاؤ گے، “پنکی دی ڈرگر“ کی آڈیو لیک
رانا ثناءاللہ نے افغانستان سے دہشتگردی کو آپریشن سندور کا فیز ٹو قرار دے دیا
1500روپے مالیت کے پرائز بانڈز کی 15 مئی کو قرعہ اندازی
بھارتی کسان نے ایک ہی درخت پر 14 اقسام کے آم لگا کر دنیا کو حیران کر دیا
سپریٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کابشریٰ بی بی سے فیملی،ذاتی معالج کی ملاقات کروانے سے انکار
وزیراعظم کا دہشتگرد کو روکنے والے شہید شہری لیاقت کی بہادری کو خراجِ تحسین
مہنگائی سے پریشان عوام کیلئے بری خبر ، گھی اور کوکنگ آئل مزید مہنگا
والدین حیات ہوں اور نہ ہی پیدائشی سرٹیفکیٹ ہو تو پھر شناختی کارڈ کیسے بنوائیں؟
مسجد قبا کے اندر خودکار ٹیکسی ’روبوبس‘ متعارف
راولپنڈی؛ بائیکیا رائیڈر کی شہری کو لوٹنے کی کوشش، مزاحمت پر فائرنگ کرکے زخمی کر دیا
جنوبی بھارت کی ریاست تامل ناڈو کے نو منتخب وزیراعلیٰ اداکار جوزف وجے اور اداکارہ تریشا کرشنن کی تعلقات کی خبری
ذوالحج 1447 ہجری کا چاند 17 مئی کو نظر آنے کا امکان ہے، اسپارکو
سنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ چین جاتے ہوئے پاکستان میں رکیں گے، خواجہ آصف
سندھ حکومت نے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا
بیرونِ ملک جانے والے ان ہدایات کو لازمی مدنظر رکھیں
کرپٹو کرنسی میں فراڈ کے بڑھتے واقعات، ماہرین کا عوام کو خبردار رہنے کا مشورہ





دلچسپ و عجیب
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
کینیڈا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، بائیک ٹریفک سگنل پول پر جا لٹکی
امریکا: خاتون نے پانچ ڈالر سے لاکھوں کا انعام جیت لیا
روبوٹ مسافر طیارے میں سوار ہو گیا؛ پرواز ایک گھنٹہ لیٹ
کینیڈا کے آسمان پر پراسرار روشنی نے کھلبلی مچادی، ویڈیو وائرل
روبوٹ کی وجہ سے مسافر طیارہ ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار
امریکا: ایتھلیٹ کی 24 گھنٹوں میں زیادہ پُل اَپس کے ریکارڈ کی کوشش
کیا اس تصویر میں چھپی غلطی 10 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain