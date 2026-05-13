آئی ایم ایف سے پاکستان کو 1.3 ارب ڈالر کی قسط موصول

عالمی مالیاتی فنڈ (International Monetary Fund) کی جانب سے پاکستان کے لیے 1.3 ارب ڈالر کی قسط جاری کر دی گئی ہے، جس کی باقاعدہ تصدیق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے اعلامیے میں کر دی ہے۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق یہ رقم ویسٹ انڈرز فنانسنگ فیسیلٹی (EFF) اور ریزیلینس اینڈ سسٹین ایبلٹی فیسیلٹی (RSF) پروگرامز کے تحت فراہم کی گئی ہے، جو پاکستان کے معاشی استحکام اور اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت کے لیے جاری ہیں۔
مرکزی بینک کے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے 8 مئی کو پاکستان کے تحت جاری پروگرام کے تیسرے جائزے (3rd Review) کی منظوری دی تھی، جس کے بعد اس قسط کی ادائیگی کی اجازت دی گئی۔
اس قسط کی فراہمی کے بعد موجودہ پروگرام کے تحت پاکستان کو اب تک مجموعی طور پر تقریباً 4.6 ارب ڈالر موصول ہو چکے ہیں۔ یہ پیش رفت پاکستان کے زرمبادلہ ذخائر اور مالیاتی استحکام کے لیے ایک اہم قدم قرار دی جا رہی ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان نے ستمبر 2024 میں آئی ایم ایف کے ساتھ 37 ماہ کے لیے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی (EFF) کے تحت معاہدہ کیا تھا، جس کا مقصد معاشی اصلاحات، مالی نظم و ضبط اور طویل المدتی استحکام کو یقینی بنانا ہے۔