پاکستان کی دو خواتین نے سیلنگ میں نئی تاریخ رقم کردی

سیلنگ میں پاکستان کی دو خواتین نے نئی تاریخ رقم کردی۔

پہلی بار پاکستان کی دو سیلرز نے انٹرنیشنل سیلنگ جج بننے کیلئے پہلا مرحلہ مکمل کرلیا۔

زویا اسد علی اور مہناز جمیل نے تھائی لینڈ میں ہونے والے ورلڈ سیلنگ کے انٹرنیشنل سیمینار میں شرکت کی، سیمینار کے بعد دونوں پاکستانی سیلرز امتحان میں عمدہ نمبرز سے پاس ہوئیں۔

پاکستان کی پہلی بار خواتین نے ججز کا کورس مکمل کیا ہے، دونوں خواتین سیلرز کا تعلق پاکستان ائیر فورس کے یاٹ کلب سے ہے۔

 

 

پاکستان کی دونوں خواتین سیلرز کو 4 سال کے اندر تین انٹرنیشنل ایونٹ میں شرکت کرنا ہوگی، انٹرنیشنل ریس میں ان کی کارکردگی دیکھنے کے بعد انہیں انٹرنیشنل سیلنگ جج کا درجہ مل سکے گا۔

اس سے قبل سیلنگ میں پاکستان کے 3 سیلرز انٹرنیشنل ججز رہ چکے ہیں، 80 کی دہائی میں کیپٹن ذکا اللہ چوہدری مرحوم اور ایڈمرل ریٹائیرڈ خالد محمود اختر انٹرنیشنل سیلنگ کے ججز رہے۔

1996 میں کیپٹن ارشد نے کوالیفائی کرکے انٹرنیشنل جج کا سرٹیفیکٹ حاصل کیا اور اب وہ انٹرنیشنل ریس آفیسر ہیں جبکہ زویا اسد علی انٹرنیشنل ریس آفیسر کیپٹن ارشد کی نواسی ہیں۔


