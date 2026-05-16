اسرائیل اور لبنان جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع پر اتفاق

واشنگٹن: مشرقِ وسطیٰ میں مستقل امن کے قیام کی جانب ایک اور بڑی کامیابی سامنے آئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹومی پیگوٹ نے باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی ثالثی اور طویل سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ہونے والے دو روزہ “انتہائی نتیجہ خیز” مذاکرات کے بعد، اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری جنگ بندی میں مزید 45 دن کی توسیع پر مکمل اتفاق ہو گیا ہے۔
امریکی محکمۂ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ تفصیلی بیان کے مطابق، واشنگٹن میں ہونے والے ان دو روزہ اعلیٰ سطحی مذاکرات کا بنیادی مقصد خطے میں کشیدگی کو مستقل بنیادوں پر کم کرنا اور جنگ بندی کے معاہدے کو پائیدار بنانا تھا۔ ترجمان ٹومی پیگوٹ نے پریس بریفنگ کے دوران میڈیا کو بتایا کہ دونوں فریقین نے موجودہ جنگ بندی میں 45 روز کی توسیع پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس کا مقصد مستقبل کے جامع امن معاہدے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔
ترجمان نے مزید سفارتی اور عسکری لائحہ عمل کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے امریکی محکمہ خارجہ آئندہ ماہ 2 اور 3 جون کو “سیاسی سطح” کے باقاعدہ مذاکرات کے اگلے دور کا دوبارہ آغاز کرے گا۔ ان سیاسی مذاکرات میں دونوں ممالک کے درمیان طویل مدتی تنازعات کے حل پر بات چیت کی جائے گی۔
سیاسی مذاکرات سے قبل، سکیورٹی کے معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ترجمان کے مطابق، 29 مئی کو امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر “پینٹاگون” میں اسرائیلی اور لبنانی فوجی وفود کے درمیان “سکیورٹی ٹریک” مذاکرات کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ ان عسکری مذاکرات میں سرحدی سلامتی، سیز فائر کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے طریقہ کار اور دونوں ممالک کی افواج کے درمیان بفر زون کی نگرانی جیسے حساس تکنیکی امور پر تفصیلی مشاورت کی جائے گی، تاکہ 2 جون سے شروع ہونے والے سیاسی مذاکرات کے لیے ایک مضبوط اور محفوظ بنیاد فراہم کی جا سکے۔
سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی زیرِ نگرانی ہونے والے ان مذاکرات اور جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع سے خطے میں بڑے پیمانے پر جاری انسانی بحران کو روکنے اور پائیدار امن کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں مدد ملے گی۔