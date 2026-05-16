وراٹ کوہلی آئندہ سال ون ڈے ورلڈ کپ کھیلنے کے خواہشمند

بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایہ ناز بلے باز وراٹ کوہلی نے آئندہ برس شیڈول ون ڈے ورلڈ کپ کھیلنے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے، تاہم انہوں نے دوٹوک انداز میں واضح کیا ہے کہ اگر ٹیم میں ان کی اہمیت اور کارکردگی پر سوالات اٹھائے گئے تو وہ اسکواڈ کا حصہ رہنا پسند نہیں کریں گے۔
اپنی آئی پی ایل فرنچائز ’رائل چیلنجرز بنگلور‘ (RCB) کے خصوصی پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کنگ کوہلی کا کہنا تھا کہ ’میں انڈین ٹیم میں اپنی پوزیشن یا جگہ کو لے کر چیزوں کو بلاوجہ پیچیدہ بنانے کا قائل نہیں ہوں۔ اگر مجھے کرکٹ کے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلنا پڑے جہاں ہر وقت مجھے اپنی اہمیت اور ماضی کا ریکارڈ ثابت کرنا پڑے، تو ایسے ماحول میں پرفارم کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔‘ انٹرویو کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ ’مجھے اپنی کارکردگی کے حوالے سے لوگوں کی بار بار بدلتی ہوئی آراء بالکل پسند نہیں ہیں۔‘
یاد رہے کہ دنیائے کرکٹ کے عظیم ترین بلے بازوں میں شمار ہونے والے 37 سالہ وراٹ کوہلی اب بین الاقوامی سطح پر بھارت کی جانب سے صرف ون ڈے فارمیٹ میں ان ایکشن دکھائی دیتے ہیں۔
دوسری جانب، جاری انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل 2026) کے رواں سیزن میں وراٹ کوہلی رائل چیلنجرز بنگلور کی نمائندگی کرتے ہوئے شاندار فارم میں نظر آ رہے ہیں، جہاں ان کی جارحانہ بیٹنگ اور لاجواب فیلڈنگ کو ہر طرف سے بھرپور داد مل رہی ہے۔ اسٹار بلے باز نے اب تک کھیلے گئے 12 میچوں میں 53.77 کی شاندار اوسط کے ساتھ 484 رنز داغ رکھے ہیں، اور وہ اس سیزن میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑیوں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر براجمان ہیں۔ اس فہرست میں ہینرک کلاسین 508 رنز کے ساتھ پہلے جبکہ سائی سدرشن 501 رنز بنا کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔
کرکٹ ماہرین کے مطابق کوہلی اس سیزن میں ’اورنج کیپ‘ حاصل کرنے کے مضبوط ترین دعویدار بن چکے ہیں، جبکہ ان کی شاندار کارکردگی کی بدولت آر سی بی کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر 16 پوائنٹس کے ساتھ اس وقت سرفہرست ہے