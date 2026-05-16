تازہ تر ین
کھیل

پاکستانی رنر نے افریقی جزائر سیشلز میں منعقد ہونے والی سالانہ سیشلز ٹریل رن جیت لی

پاکستانی رنر وقار احمد نے افریقی جزائر سیشلز میں منعقد ہونے والی سالانہ سیشلز ٹریل رن جیت کر ایک بار  پھر پاکستان کا نام روشن کردیا۔

وقار احمد نے ناصرف ایونٹ میں کامیابی حاصل کی بلکہ اپنے اعزاز کا دفاع بھی کیا۔

سیشلز میں ہونے والی 22 کلومیٹر طویل دشوار گزار ٹریل رن میں پاکستانی ایتھلیٹ وقار احمد نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 11 منٹ 39 سیکنڈ میں مکمل کیا اور پہلی پوزیشن اپنے نام کرلی۔

یہ ٹریل رن اپنی سخت اور چیلنجنگ نوعیت کے باعث دنیا بھر کے رنرز کے لیے ایک منفرد مقابلہ تصور کی جاتی ہے، جہاں شرکاء کو پہاڑی راستوں، گھنے جنگلات، ساحلی پٹی اور دشوار گزار ٹریکس سے گزرنا پڑتا ہے۔

مقابلے میں جنوبی افریقا کے ڈینیئل کلاسن نے بھی عمدہ کارکردگی دکھائی، تاہم وہ 2 گھنٹے 13 منٹ کے وقت کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کرسکے۔

وقار احمد کی یہ کامیابی ناصرف پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہے بلکہ عالمی سطح پر پاکستانی رنرز کی صلاحیتوں کا واضح ثبوت بھی ہے۔

سیشلز ٹریل رن میں اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنا وقار احمد کی مستقل مزاجی، محنت اور اعلیٰ فٹنس کا مظہر قرار دیا جا رہا ہے۔


اہم خبریں
ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کیلئے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل طلب
کوئٹہ سبی قومی شاہراہ کی توسیع کا منصوبہ مکمل
پنجاب حکومت کا فلاحی اقدام، مریم نواز نے 720 محنت کشوں کو مفت رہائشی فلیٹس فراہم کردیے
گوگل کی بڑی تبدیلی زیر غور، مفت اسٹوریج میں کمی کی آزمائش
بھارت میں4 سال بعدپیٹرول اور ڈیزل صرف تین روپے مہنگا:اپوزیشن،عوام سڑکوں پرنکل آئی
بھارت میں منعقدہ برکس اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری نہ ہو سکا رکن ممالک میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اختلاف رائ
فیصل آباد میں اسپتال عملے کی غفلت؛ دل کے آپریشن کے دوران مریض کے جسم میں قینچی چھوڑ دی
بھارتی ارب پتی گوتم اڈانی نے فراڈ کیس ختم کرنے کیلئے امریکی محکمہ انصاف کو کیا پیشکش کی؟
انمول پنکی کی عدالت پیشی سے قبل خاتون وکیل جذباتی، سخت سزا دینے کا مطالبہ
پیٹرول کو عوام کی جیبیں کاٹنے اور آئی ایم ایف اہداف پورا کرنے کا ذریعہ بنادیا گیا ہے، حافظ نعیم
مولانا ادریس کیس میں اہم پیشرفت؛ 7 مشتبہ افراد گرفتار
پنکی کی نشاندہی پر پولیس کا کراچی میں ایک گھر پر چھاپہ، کوکین برآمد
مجھے سابق پولیس افسر شوہر نے اپنے منشیات فروش گینگ کا حصہ بنایا: انمول عرف پنکی کا تحقیقاتی ٹیم کو بیان
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس حتمی مرحلے میں داخل
عازمین حج کن امور کا خیال رکھیں؟ رہنما گائیڈ جاری
فیصل واوڈا پنکی کو تمغہ دیے جانے کے منتظر، شاعری بھی کر ڈالی





دلچسپ و عجیب
مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو تلف کرنیوالی پلاسٹک تیار
ایک مرغی کی قیمت صرف ’’17 لاکھ‘‘ اس کا انڈا بھی سونے کے بھاؤ
پالتو کتے کیا آنے والی مصیبت کو بھانپ لیتے ہیں؟ حیران کن حقیقت
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
کینیڈا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، بائیک ٹریفک سگنل پول پر جا لٹکی
امریکا: خاتون نے پانچ ڈالر سے لاکھوں کا انعام جیت لیا
روبوٹ مسافر طیارے میں سوار ہو گیا؛ پرواز ایک گھنٹہ لیٹ
کینیڈا کے آسمان پر پراسرار روشنی نے کھلبلی مچادی، ویڈیو وائرل
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain