ولادیمیر پیوٹن 19 اور 20 مئی کو چین کا سرکاری دورہ کریں گے

روسی صدر ولادیمیر پیوٹن 19 اور 20 مئی کو چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔
روسی صدارتی دفتر کے مطابق یہ دورہ روس اور چین کے درمیان معاہدۂ حسنِ ہمسائیگی اور دوستانہ تعاون کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر کیا جا رہا ہے، جو دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔
دورے کے دوران دونوں رہنما دوطرفہ تعلقات، جامع شراکت داری اور اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے، اس کے علاوہ اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو متوقع ہے۔
صدر پیوٹن اور صدر شی جن پنگ روس چین تعلیمی سال 2026-2027 کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے، مذاکرات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ اعلامیہ اور مختلف بین الحکومتی و بین الادارہ جاتی معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔
دورے کے پروگرام میں چینی وزیراعظم Li Qiang سے ملاقات بھی شامل ہے، جس میں تجارتی اور اقتصادی تعاون کے فروغ کے امکانات پر بات چیت کی جائے گی۔