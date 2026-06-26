پنجاب فاریسٹ ڈیپارٹمنٹ کا شہدائے کربلا کی یاد میں مفت پودے تقسیم کرنے کی مہم کا آغاز

محکمہ جنگلات پنجاب کی جانب سے باضابطہ طور پر "شہدائے کربلا کے نام پر مفت پودوں کی مہم” کے عنوان سے کوئی مخصوص صوبائی سرکاری مہم ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ تاہم، محرم الحرام کے دوران پنجاب کے مختلف شہروں (جیسے وہاڑی، بورے والا وغیرہ) میں مقامی سطح پر شہریوں، سماجی تنظیموں اور ضلعی فارسٹ دفاتر کے تعاون سے "پودوں کی سبیل” کے منفرد نام سے مہمات چلائی گئی ہیں، جہاں روایتی مشروبات کے بجائے شہدائے کربلا کے ایصالِ ثواب اور خراجِ عقیدت کے طور پر شہریوں میں مفت پودے تقسیم کیے گئے ہیں۔
پودوں کی منفرد سبیل: شہدائے کربلا کو خراجِ عقیدت اور شجرکاری مہم
محرم الحرام کے مقدس مہینے میں جہاں ملک بھر میں روایتی طور پر پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، وہاں پنجاب کے مختلف علاقوں میں شہریوں اور مقامی شجرکاری نیٹ ورکس نے ایک منفرد اور خوبصورت روایت کی بنیاد رکھی ہے۔ امسال محرم الحرام کے دوران "پودوں کی سبیل” قائم کی گئی، جس کا مقصد شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ماحول کو سرسبز بنانا ہے۔
مفت پودوں کی تقسیم: اس مہم کے تحت عزاداروں اور عام شہریوں میں مختلف اقسام کے سایہ دار اور پھل دار پودے بالکل مفت تقسیم کیے گئے۔
صدقہ جاریہ کا تصور: منتظمین اور مقامی حکام کا کہنا ہے کہ پودا لگانا ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی یاد میں پودے لگا کر ماحول کو بچانا عقیدت کا ایک بہترین اور پائیدار انداز ہے۔
پودا گود لینے (Adopt a Plant) کی اپیل: سبیل پر آنے والے شہریوں سے صرف پودا لینے کا نہیں، بلکہ اس کی مکمل دیکھ بھال اور اسے ایک بڑا درخت بنانے کا عہد بھی لیا جا رہا ہے۔