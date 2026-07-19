چین، قطر، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات پورٹ قاسم کی ترقی کے لیے 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔

پاکستان کو پورٹ قاسم کی جدید کاری کے لیے متحدہ عرب امارات، ترکیہ، قطر اور چین سے تقریباً 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ملنے کی توقع ہے۔ 30 سالہ ترقیاتی منصوبے کے تحت بندرگاہی انفراسٹرکچر میں توسیع، لاجسٹکس کے نظام میں بہتری اور صنعتی ترقی کو فروغ دیا جائے گا۔
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