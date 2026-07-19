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    عمرہ کا رش، 45 دن میں 9 لاکھ سے زائد زائرین نے عمرہ ادا کر لیا، پاکستانی سرفہرست

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    نئے عمرہ سیزن کے پہلے ڈیڑھ ماہ میں 9 لاکھ سے زائد زائرین نے عمرہ ادا کیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان عمرہ زائرین کی تعداد میں پہلے نمبر پر رہا، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے پاکستانی مسلمانوں کی گہری عقیدت کا مظہر ہے۔

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