فیفا ورلڈ کپ 2026 فائنل: لاہور، اسلام آباد اور گوجرانوالہ میں بڑی اسکرینیں نصب

لاہور، اسلام آباد اور گوجرانوالہ میں فیفا ورلڈ کپ 2026 فائنل کے لیے بڑی اسکرینیں نصب
لاہور: فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل کے موقع پر پاکستان میں فٹبال کا جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا ہے۔ شائقین کو میچ کا اجتماعی لطف فراہم کرنے کے لیے لاہور، اسلام آباد اور گوجرانوالہ میں بڑی ایل ای ڈی اسکرینیں نصب کر دی گئی ہیں۔
ضلعی انتظامیہ اور مقامی منتظمین کی جانب سے عوامی مقامات پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جہاں ہزاروں فٹبال شائقین اسپین اور ارجنٹینا کے درمیان ہونے والا فائنل ایک ساتھ دیکھ سکیں گے۔ سیکیورٹی، ٹریفک مینجمنٹ، پارکنگ اور ہنگامی طبی سہولیات کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ شائقین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔
اسلام آباد میں جناح اسپورٹس کمپلیکس سمیت مختلف مقامات پر عوامی اسکریننگ کا اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ لاہور اور گوجرانوالہ میں بھی مختلف مقامات پر بڑی اسکرینیں نصب کی گئی ہیں جہاں خاندانوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد کی آمد متوقع ہے۔