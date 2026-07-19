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    این ڈی ایم اے نے 23 جولائی تک شدید موسمی صورتحال کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔

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    نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) نے 19 سے 23 جولائی تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں شدید موسمی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ الرٹ میں تیز بارشوں، اچانک سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر موسمی خطرات سے خبردار کیا گیا ہے۔

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