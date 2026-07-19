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    ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکا اب سپر پاور نہیں رہا۔

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    ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا اب سپر پاور نہیں رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ واقعات نے دنیا کو امریکا کی حدود دکھا دی ہیں۔ یہ بیان دونوں ممالک کے درمیان کئی روز سے جاری فوجی کشیدگی کے بعد سامنے آیا۔

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