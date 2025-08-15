تازہ تر ین
صحت

قدم رکھنے میں معمولی تبدیلی گھٹنوں کا درد کم کرسکتی ہے: تحقیق

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چلتے وقت قدموں کے رکھنے میں معمولی تبدیلی گھٹنوں میں آرتھرائٹس کے سبب ہونے والے شدید درد میں راحت بخش سکتا ہے۔

دی لانسٹ رہیومیٹولوجی میں شائع ہونے والی رپورٹ میں محققین کا کہنا تھا کہ چلنے کے دوران پیروں کی پوزیشن گھٹنے کےجوڑ پر تناؤ کو کم کر سکتی ہے۔

تحقیق کے نتائج میں معلوم ہوا کہ پیروں کی قدرتی ترتیب کی وجہ سے لوگ اپنے پیر معمولی طور پر اندر یا باہر کی جانب رکھنے کے عادی ہوتے جس سے تکلیف دہ گھٹنوں کے اندر موجود کارٹیلج کُشن آہستہ آہستہ خراب ہوجاتے ہیں۔

محققین نے یہ بھی بتایا کہ قدم رکھنے میں تبدیلی کے ایک برس بعد لوگوں نے گھٹنے کے درد میں کمی اور گھٹنے کی فعلیت میں بہتری سے متعلق بتایا۔

تحقیق کی شریک سربراہ ویلنٹینا میزولی کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر تحقیق کے نتائج بتاتے ہیں کہ گھٹنوں پر پڑنے والے تناؤ کو کم کرنے کے لیے مریضوں کو ان کے پیر رکھنے کے لیے بہترین زاویہ ڈھونڈنے میں مدد ابتدائی وقت میں اوسٹوآرتھرائٹس سے نمٹنے کا آسان اور سستہ حل فراہم کر سکتا ہے۔


اہم خبریں
’حب الوطنی کو تماشہ بنایا جارہا ہے‘، خواتین فوجی افسران کی ’کون بنے گا کروڑ پتی‘ میں شرکت پر بھارتی بھڑک اٹھ
تائی کوانڈو چیمپئن شپ: طیبہ اشرف اور سُنبل فاطمہ نے 5 گولڈ اور ایک چاندی کا تمغہ جیت لیا
بھارت اور چین 5 سال بعد سرحدی تجارت بحال کرنے پر بات چیت
باجوڑ میں طوفانی بارش، سیلاب اور لینڈسلائیڈنگ، 9 ہلاک
پاک بھارت جنگ بندی سے روس و یوکرین سبق سیکھیں: ٹرمپ
پاکستان اور مائکرونیشیا نے نیویارک میں سفارتی تعلقات قائم کیے
پاکستان منی لانڈرنگ اسکیموں کی روک تھام میں ناکام: آئی ایم ایف
مقبوضہ کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ، 46 ہلاک، 200 لاپتا
تل ابیب میں اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کا احتجاج اور مکمل اقتصادی ہڑتال کی کال
‘نیتن یاہو راستہ بھٹک گئے ہیں’، نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کی اسرائیلی ہم منصب پر تنقید
تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، ٹیکس کی شرح بڑھانی ہوگی، وزیر خزانہ
۔9مئی کیسز: عمران خان کی 8 ضمانت اپیلوں پر پنجاب حکومت کو نوٹس۔
۔45 برس بعد سپریم کورٹ کے نئے رولز، 6 اگست سے نافذ۔
صدر ٹرمپ کا چین کے ساتھ ٹیرف معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع۔
بھارتی دفاعی ماہر نے بھارتی ائیرچیف کا دعویٰ مشکوک قرار دیا
آسٹریلوی پارلیمنٹ میں بسمہ آصف کی اردو تقریر نے سب کو حیران کر دیا۔





دلچسپ و عجیب
منگنی کی انگوٹھی کے لیے پتھر ڈھونڈنے والی خاتون کو بیش بہا ہیرا مل گیا
ندا یاسر کے شو میں بشریٰ انصاری اور فیصل قریشی کی نامناسب گفتگو، صارفین برہم
ٹرینر کو پالتو وہیل نے ہلاک کردیا؛ وائرل ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟
ایسٹونیا میں رومیو جولیٹ کا کردار تعمیراتی مشینوں نے ادا کرکے سب کو حیران کردیا
دنیا کی معمر ترین مرغی
بھارت؛ دو شادیاں کرنے پر معروف یوٹیوبر کو بیویوں سمیت عدالت نے طلب کرلیا
پشاور؛ بٹ کوائن کرنسی کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کا انکشاف
حادثے کے شکار برطانوی شخص کی باقیات 66 سال بعد انٹارکٹیکا کے گلیشیئرز سے مل گئیں
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain