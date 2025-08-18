تازہ تر ین
بزنس

اسٹیٹ بینک نے مہنگائی کو بہتر قابو کیا، حالات مزید بہتر ہونگے: وزیر خزانہ

کراچی: وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے مہنگائی کو  بہترین طریقے سے قابو کیا اور آئندہ چند سالوں میں حالات مزید بہتر ہوں گے۔

کراچی میں جاب فیئر میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر خزانہ نے کہا کہ جاب فیئر کا انعقاد خوش آئند اقدام ہے، یہاں سرکاری اور نجی اداروں موجود ہیں، جاب فیئر سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔

انہوں نے کہا کہ معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا بھر پور کردار ادا کرنا ہوگا، عملی زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، نوجوان محنت کو اپناشعار بنائیں، نوجوان اپنی صلاحتیوں کو بہتر انداز میں بروئے کارلائیں۔

محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ  حکومت کا کام ماحول فراہم کرنا ہے، پائیدار ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، کارپوریٹ سیکٹر آگے آئے۔

 وزیرخزانہ نے مزید کہا کہ مائیکرو استحکام سے گنجائش پیدا ہورہی ہے،  اسٹیٹ بینک نے مہنگائی کو بہترین طریقے سے قابو کیا،  آئندہ چند سالوں میں حالات مزید بہتر ہوں گے،  تین ایجنسیوں نے پہلی بار مل کر پاکستان پر اعتماد کیا۔


اہم خبریں
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ
پنجاب: شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار میں فلیش فلڈ کا خدشہ
حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی بیٹی کا عالمی برادری سے والد کی جان بچانے کا مطالبہ
باجوڑ-دیر پُل کی تنصیب دوبارہ شروع
سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے: آرمی چیف
فوج کی کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ دہشتگردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، ڈی جی آئی ایس پی آر
حکومت کی جانب سے ملک بھر میں 911 ہیلپ لائن فوری طور پر فعال کر دی گئی
پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں پہنچ گیا
ٹرمپ پیوٹن ملاقات: برف پگھلی لیکن روس یوکرین جنگ بندی نہ ہوسکی
پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اموات 300 سے متجاوز، نقصان کے اعداد و شمار جاری
پاکستان نے’گریٹر اسرائیل’ اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی سازش مسترد کردی





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain