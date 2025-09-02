تازہ تر ین
پانڈا بانڈز کے اجرا میں چینی بینکوں سے تعاون حاصل کریں گے، وفاقی وزیرخزانہ

وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پانڈا بانڈز کے اجرا میں بینکوں سے بھرپور سپورٹ حاصل کریں گے اور یہ منصوبہ آن ٹریک ہے۔

وزارت خزانہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے گورنر بینک آف چائنا اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا کے حکام سے ملاقات میں پانڈا بانڈز کے اجرا اور پاکستان کی معاشی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا۔

وزارت خزانہ کے مطابق بینک آف چائنا اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا نے پانڈا بانڈز کے اجرا میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔

وزارت خزانہ کے مطابق پہلے مرحلے میں 30 کروڑ ڈالر مالیت کے برابر پانڈا بانڈز کا اجرا کیا جائے گا، مجموعی طور پر ایک ارب ڈالر کے پانڈا بانڈز کا اجرا تین مراحل میں دوہزار 28 تک مکمل کیا جائے گا۔


اہم خبریں
دلچسپ و عجیب
