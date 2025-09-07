تازہ تر ین
جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگایا

ایک واقعہ حال ہی میں خبروں کی زینت بنا ہے جس نے کافی لوگوں کو حیران کردیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق جاپان میں ایک خاتون کے ساتھ آن لائن فراڈ ہوا جہاں ایک شخص نے خود کو روسی خلاباز ظاہر کیا جو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں موجود ہے۔

جعلی خلاباز نے خاتون سے رابطہ کر کے کہا کہ وہ خلا میں پھنس گیا ہے اور زمین پر واپس آنے کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔

خاتون کو یقین دلانے کے لیے اس نے خلا کی تصاویر اور خلائی مشن سے متعلق باتیں بھیجیں۔

“جعلی خلاباز” نے دعویٰ کیا کہ زمین پر اترنے کے اخراجات اور ری انٹری فیس ادا کرنے کے لیے اسے مالی مدد درکار ہے۔ خاتون نے اس پر بھروسہ کر کے 6 ہزار 700 ڈالرز بھیج دیے۔

بعد میں جب پولیس کو شکایت کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ سب ایک آن لائن رومانوی/فراڈ اسکیم تھی اور اس کا خلا یا خلابازی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

یہ کیس اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح جدید دور میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر لوگ خلا یا سائنسی مشنز جیسی چیزوں کا بھی سہارا لے کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔


