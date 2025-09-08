تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

پیسے بچانے والا شہری خود علاج کر کے اسپتال پہنچ گیا

چین میں پیسا بچانے کےلیے ایک معمر شہری نے خود ہی مصنوعی دانت تیار کرکے اپنے دانتوں کا علاج کرنے کی کوشش کی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک چینی شخص نے آن لائن خریدے گئے ریزن (resin) مواد سے اپنے لیے ڈینچر (دانتوں کا مصنوعی سیٹ) بنانے کی کوشش کی۔ بعد میں اسے اسپتال کے ڈاکٹرز سے مدد لینی پڑی کیونکہ صورتحال کافی خراب ہو گئی تھی۔

ایک بزرگ شہری نے دانتوں کا علاج مہنگا ہونے کی وجہ سے خود دانتوں کا علاج کرنے کا فیصلہ کیا اور آن لائن ریزن مواد خریدا تاکہ وہ خود ڈینچر بنا سکے۔

بدقسمتی سے، یہ ان کے لیے سنگین صورت اختیار کر گیا۔ ان کے منہ میں دانتوں پر سخت اور براہِ راست بھورا مادہ چپک گیا۔ وہ حالت کافی خراب ہونے کے بعد پیشہ ور ماہرین کے پاس پہنچے اور اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل کیا۔

یہ واقعہ ایک خطر وارننگ ہے کہ خود سے غیر طبی مواد کے ذریعے دانتوں یا کسی بھی بیماری کا علاج کرنے کی کوشش کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔


