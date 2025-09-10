تازہ تر ین
ہسپانوی شہری نے ہیلز پہن کر تیز رفتار سے اُلٹا بھاگ کر عالمی ریکارڈ قائم کردیا

ایک ہسپانوی شہری نے ہیلز پہن کر اُلٹا دوڑ لگاتے ہوئے عالمی ریکارڈ قائم کردیا ہے۔

اس ریکارڈ کو کرسچن روبرٹو نے حاصل کیا جو اسپین کے ایک سلسلہ وار گنیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں۔

اس ریکارڈ میں انہوں نے 100 میٹر پیچھے کی طرف (backwards) دوڑ لگائی ہیلز پہن کر، اور اس میں صرف 12.82 سیکنڈ کا وقت لگا۔ یہ Usain Bolt کے 100 میٹر کے دنیا کے ریکارڈ سے صرف 3.24 سیکنڈ زیادہ ہے۔

ریکارڈ میں استعمال ہونے والے ہیلز اسِٹیلیٹو تھے جن کی اونچائی کم از کم 7 سینٹی میٹر (2.76 انچ) اور نوک کی چوڑائی زیادہ سے زیادہ 1.5 سینٹی میٹر ہونی چاہیے۔

کرسچن نے یہ ریکارڈ خاص طور پر قائم کیا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ ٹائپ 1 ذیابیطس رکھنے والے افراد بھی اُن لوگوں کی طرح یا اُن سے زیادہ کام کر سکتے ہیں جنہیں یہ بیماری نہیں ہے۔

کرسچن ایک سلسلہ وار ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں جنہوں نے ایسے کئی منفرد ریکارڈز بنائے ہیں جیسے آنکھیں بند کرکے 100 میٹر میں دوڑ لگانا۔ کلاگ پہن کر 100 میٹر دوڑنا، پیچھے کی طرف 100 میٹر دوڑ لگانا اور بیس بال بیٹ، گٹار، یا ٹیبل ٹینس بال کو بیٹ پر بیلنس کر کے دوڑنا۔


